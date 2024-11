Andrea Giambruno, giornalista e conduttore televisivo, è tornato sul piccolo schermo partecipando alla trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio. Questo segna il suo ritorno in televisione dopo oltre un anno di assenza, dovuta alla diffusione di alcuni fuorionda imbarazzanti trasmessi da “Striscia la Notizia” nell’ottobre 2023, che hanno portato alla sua sospensione da Mediaset e alla fine della relazione con la Premier Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno: “Mi sono vergognato di me stesso”

Durante l’intervista, Giambruno ha espresso profondo rammarico per il suo comportamento passato, dichiarando: “Mi sono vergognato di me stesso, quel linguaggio non mi rappresenta. Chiedo scusa alla mia famiglia”.

Ha sottolineato come la sua vita sia cambiata radicalmente in una sola notte e ha ammesso di aver impiegato due mesi prima di riuscire a rivedere quei filmati, provando imbarazzo e non riconoscendosi in quelle parole.

Riguardo alla sua ex compagna, Giorgia Meloni, Giambruno ha ribadito il rispetto e l’affetto che nutre per lei, definendola “la persona più importante della mia vita”.

Ha inoltre riconosciuto di aver fatto soffrire le persone a lui care e ha chiesto scusa a tutti coloro che lo conoscono veramente.

“C’è una famiglia che avrei dovuto tutelare e una donna che avrei dovuto proteggere in un determinato contesto e non ho protetto. Ne sto pagando quotidianamente le spese, forse in maniera eccessiva, ma avrei dovuto essere più attento e proteggere di più la mia famiglia in questa situazione. E non l’ho fatto. Io non sono un molestatore, attenzione a come si usano le parole. E sono tutto fuorché maschilista: a mia figlia dirò sempre di fidarsi degli uomini e di questa società, però con occhi aperti e la testa sulle spalle”.

La partecipazione di Giambruno a “Dritto e Rovescio” ha suscitato diverse reazioni sui social media. Alcuni utenti hanno criticato la sua scelta di non partecipare al programma “Belve” per poi “confessarsi” da Del Debbio. Altri hanno espresso scetticismo riguardo alla sincerità delle sue scuse, ritenendole tardive e dettate dalla necessità di riabilitare la propria immagine pubblica.

Questo ritorno in televisione rappresenta per Giambruno un tentativo di ricostruire la propria carriera e riconquistare la fiducia del pubblico, dopo un periodo segnato da controversie personali e professionali. Resta da vedere come evolverà la sua posizione nel panorama mediatico italiano e se riuscirà a superare le difficoltà legate al suo passato recente.