Questa sera, mercoledì 11 dicembre, in esclusiva su Canale 5, il pubblico potrà assistere alla prima serata evento di “Andrea Bocelli 30 The Celebration”, un appuntamento imperdibile per celebrare i trent’anni di carriera del tenore italiano più famoso al mondo. La serata, condotta da Michelle Hunziker, si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro del Silenzio a Lajatico, la città natale di Bocelli in Toscana.

Questo evento straordinario, prodotto da Friends TV per RTI in collaborazione con Almud, Maverick, Mercury Studio e Impact Production, sarà il primo di due show pensati per rendere omaggio alla carriera di un artista diventato un’icona internazionale.

Andrea Bocelli, 30 The Celebration: Un cast stellare per una serata indimenticabile

La serata vedrà Andrea Bocelli esibirsi con il suo inconfondibile repertorio, arricchito da emozionanti duetti con artisti di fama mondiale. Tra gli ospiti confermati sul palco:

Zucchero

Placido Domingo

José Carreras

Giorgia

Elisa

Ed Sheeran

Johnny Depp

Brian May dei Queen

dei Queen Virginia, Matteo e Amos Bocelli

Shania Twain

Nadine Sierra

Aida Garifullina

Kevin James

Christian Nodal

La presenza di artisti così prestigiosi renderà questa celebrazione un’esperienza musicale unica, capace di toccare le corde del cuore del pubblico.

Un viaggio nella carriera di un’icona mondiale

Sotto la guida di Michelle Hunziker, i telespettatori ripercorreranno la straordinaria carriera di Andrea Bocelli, dalla sua ascesa nel panorama musicale internazionale ai traguardi che lo hanno reso un simbolo della cultura italiana nel mondo. Attraverso aneddoti e immagini inedite, lo show offrirà uno sguardo intimo sull’uomo dietro l’artista, celebrando sia la sua vita professionale che personale.

Seconda serata e produzione dello show

Dopo il primo appuntamento dell’11 dicembre, il pubblico potrà godere della seconda serata di “Andrea Bocelli 30 The Celebration”, anch’essa in onda su Canale 5, per completare un evento che promette di essere uno dei momenti più alti della stagione televisiva.

Lo show è stato realizzato grazie alla collaborazione di Veronica Berti per Almud, Francesco Pasquero per Maverick, e altre realtà di prestigio come Mercury Studio e Impact Production, a testimonianza della qualità e della cura nella produzione di un evento così importante.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della musica e dell’eleganza: appuntamento per stasera su Canale 5 in prima serata.