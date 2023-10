Amore senza confini è un film drammatico sentimentale (e piuttosto melenso) che trova il proprio punto di forza (secondo buona parte della critica l’unico) nella ben nota bravura degli interpreti principali, Angelina Jolie e Clive Owen.

Il film, effettivamente, si risolve in un calderone nel quale romanticismo, politica, propaganda e tragedia si mescolano per dar vita ad un prodotto abbastanza raffazzonato e stereotipato, infarcito di luoghi comuni. Una certa imperdonabile superficialità inoltre, pervade la trattazione di temi di portata gigantesca, su tutti i secolari problemi del continente africano.

Come avrete capito Amore senza confini non è un capolavoro, ma ciò non significa che non vi si possa trovare qualche spunto interessante. Se volete guardarlo, l’appuntamento è per la prima serata di Lunedì 2 Ottobre su La7. Di seguito la trama, il cast e le curiosità principali.

Amore senza confini: la trama in breve e il cast

La trama del film ruota tutta intorno alla travolgente passione che sconvolge la vita di una signora britannica e di un medico senza frontiere. Nell’Inghilterra della Thatcher, lei lascia tutto, marito e figli compresi, per seguire lui in Africa, dove viene a conoscenza della terrificante miseria e dei drammi quotidiani che opprimono la popolazione.

La coppia protagonista è portata in scena da Angelina Jolie e Clive Owen, affiancati, fra gli altri, da Teri Polo, Noah Emmerich, Yorick van Wageningen, Linus Roache, Timothy West, Kate Trotter, Jonathan Higgins, John Gausden, Isabelle Horler e Kate Ashfield.

Le curiosità sul film

Amore senza confini è un film di genere drammatico/sentimentale diretto da Martin Campbell nel 2003. Queste sono le curiosità più interessanti sul suo conto: