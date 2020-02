Nuova puntata di “Amore Criminale“, il programma condotto da Veronica Pivetti su Rai3. Una nuova storia di femminicidio al centro della puntata in onda di questa sera, domenica 2 febbraio 2020.

Amore Criminale 2020: puntata del 2 febbraio 2020

Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con Amore Criminale, il programma di grande successo condotto da Veronica Pivetti. Protagonista della terza puntata è la storia di Luciana, una ragazza di soli 25 anni che lavora come parrucchiera. Luciana vive nella provincia di Milano con la madre e le sorelle, ma la sua vita viene improvvisamente stravolta dalla morte del fratello vittima in un incidente stradale e poco dopo dalla scomparsa del padre per una terribile malattia.

Le cose sembrano prendere una piega inaspettata quando Luciana una sera conosce un ragazzo. Questa conoscenza spinge Luciana a pensare che le attenzione di quest’uomo possano placare in un certo modo il dolore e la solitudine interiore che vive. Giorno dopo giorno però la donna si rende conto che quest’uomo ha un carattere davvero difficile; non solo, mese dopo mese, questo uomo chiede alla donna un rapporto esclusivo che si trasforma ben presto in una vera e propria gabbia.

Amore Criminale, la storia di Luciana

La storia d’amore tra Luciana e quest’uomo diventa ben presto un incubo con la donna che cerca in tutti i modi di interrompere questa relazione. La donna ci prova diverse volte, ma poco dopo ricade “vittima” del suo stesso amore al punto da tornarci insieme. La storia tra due dura all’incirca un anno e mezzo, ma nel momento in cui l’uomo l’aggredisce Luciana decide di interrompere ogni rapporto.

Qualcosa però spinge la donna a tornare tra le braccia del suo uomo; quello stesso uomo che si rivelerà essere poi la sua rovina. La sera del 10 aprile del 2016 Luciana va ad una festa di compleanno con il suo ex ragazzo. Durante il compleanno l’uomo si ubriaca e litiga con un amico spingendo Luciana a lasciare la festa. Qualche giorno dopo però la donna decide di rincontrarlo e, mentre sono in auto a parlare, tra i due scoppia una violentissima lite che culmina nell’omicidio della donna.

Luciana sarà ritrovata poco dopo senza vita con una corda portapacchi stretta attorno al collo. L’uomo è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.