Amore Criminale torna in prima serata su Rai3 con una nuova terribile storia di femminicidio. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 14 dicembre 2023, del programma che racconta e ricostruisce le terribile storie di violenza sulle donne.

Amore Criminale, stasera su Rai3: le anticipazioni del 14 dicembre

Giovedì 14 dicembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Amore Criminale”, il programma condotto da Emma D’Aquino dedicato a storie di femminicidio. Sono trascorsi 16 anni dalla prima edizione, ma la violenza sulle donne continua ad essere attuale e sempre più radicata nella cultura moderna dei nostri tempi. Basti pensare ai numeri terribili del 2023: sono ben 105 le donne che hanno perso la vita per mano dei propri compagni, mariti o fidanzati.

Un numero agghiacciante che ha visto morire giovani vittime come i casi di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano. Nonostante siano trascorsi 16 anni dalla prima puntata, il format del programma non è mai cambiato: è importantissimo denunciare il tragico fenomeno cultura della violenza sulle donne, ma anche accogliere le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana.

Ma passiamo alle anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 14 dicembre 2023. Emma d’Aquino è pronta a ricostruire il femminicidio di Vera, uccisa a 59 anni, a Rimini, dal marito Giovanni.

Amore Criminale 2023, la storia di Vera vittima di femminicidio

La storia di Vera è al centro della puntata di giovedì 14 dicembre 2023 di Amore Criminale. Vera era nata in Ucraina, ma all’età di 40 anni decide di trasferirsi in Italia alla ricerca di fortuna e per aiutare economicamente i figli. La donna si trasferisce a Rimini dove inizia a lavorare come badante. Proprio a Rimini incontra Giovanni; i due si innamorano e i primi anni di matrimonio sono sereni e felici. Con il passare del tempo però i rapporti cominciano ad incrinarsi. Il motivo? Giovanni non sopporta che mensilmente Vera invii del denaro ai figli in Ucraina.

La situazione precipita quando Giovanni scopre un tradimento della donna. Il 25 ottobre l’uomo aspetta che la moglie si addormenti dopodiché prende una mazzetta da muratore e la uccide. Il 7 marzo del 2022 la Corte di Assise di Rimini condanna l’uomo a 23 anni di reclusione. La condanna è stata confermata in Appello.

L’appuntamento con Amore Criminale 2023-2024 è tutti i giovedì in prima serata su Rai3.