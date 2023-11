Su Rai Tre è da poco iniziata la nuova edizione di Amore Criminale, un programma che racconta storie di femminicidi, violenza e soprusi sulle donne. Si tratta di una trasmissione a metà strada fra la cronaca e la denuncia, che intende dare voce a donne sfortunate e mettere in guardia tutte le altre rispetto a comportamenti anomali o insani che potrebbero sfociare in tragedia. Conduce la giornalista Emma D’Aquino. Nella puntata in onda nella prima serata di Giovedì 23 Novembre, si racconterà la “storia di Elisa”. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Amore Criminale 2023: la storia di Elisa

Nella puntata di Amore Criminale di Giovedì 23 Novembre, si narrerà la drammatica “storia di Elisa“. La giovane donna di 31 anni fu uccisa dal marito alla fine del 2019. Ad esasperare una situazione familiare e coniugale già tesa, fu una promozione sul lavoro ottenuta da Elisa. Il cambiamento avrebbe dovuto portare positività ma al contrario, il compagno non lo accettò e finì per squilibrare il rapporto di coppia fino al tragico epilogo. Neanche le due figlie ancora piccole riuscirono a fermare la mano dell’assassino.

La “storia di Elisa“, come di consuetudine ad Amore Criminale, sarà ripercorsa attraverso una ricostruzione filmica degli eventi e la testimonianza di amici e familiari della vittima.

L’aiuto concreto alle donne abusate e in difficoltà

Amore Criminale non si limita a denunciare la violenza di genere, ma offre un aiuto concreto alle donne abusate e in difficoltà. Chi si trova nella situazione sopra menzionata, può mettersi in contatto con la redazione, che fornirà a ciascuna il numero del Centro Antiviolenza più vicino a cui potersi rivolgere. Qui è possibile trovare sostegno legale e psicologico.

Amore Criminale è un ottimo esempio di tv di servizio, poiché offre supporto immediato e reale a tutte le donne che vivono in contesti familiari violenti.