“Amore Criminale“ di Veronica Pivetti torna in prima serata su Rai3 con la seconda imperdibile puntata. Come sempre il programma ha l’obiettivo di dare voce alle famiglie delle vittime e ricordare le donne uccise. Scopriamo le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda domenica 26 gennaio 2020 su Rai3.

Amore Criminale 2020: puntata del 26 gennaio 2020

Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 21.15 appuntamento con la seconda puntata di Amore Criminale, il programma di successo condotto da Veronica Pivetti. Un nuovo viaggio alla scoperta di storie di violenza sulle donne conclusesi nel peggiore dei modi, visto che nella maggior parte dei casi sono state vittime di femminicidio.

Al centro della puntata in onda domenica 26 gennaio 2020 la storia di Valentina, una giovane ragazza di soli 19 anni che lavora in un pub. La 19enne durante una festa tra amici conosce un uomo di 30 anni. Si tratta di Nino, uomo sposato e padre di tre figli conosciuto per le sue attività illecite e le numerose relazioni extraconiugali.

Amore Criminale, la storia di Valentina

Nonostante questo, Valentina e Nino cominciano a frequentarsi. La loro storia dura diversi mesi, ma ad un certo punto la moglie dell’uomo scopre la relazione clandestina e chiede alla giovane 19enne di mettere fine alla loro storia. Nino è molto spaventato dalla cosa e decide di lasciare Valentina. Alcuni giorni dopo però i due si ritrovano ad un’altra festa e Nino coglie l’occasione per riconciliarsi con la giovane.

A fine serata però Valentina affronta Nino e gli rivela di essere rimasta incita. In quel preciso momento l’uomo perde la testa: l’aggredisce e le stringe attorno al collo un cappio quasi a simulare un tentativo di suicidio. A dieci anni esatti di distanza dalla morte di Valentina, gli inquirenti hanno scoperta che la 19enne non si è tolta la vita, ma che è stata uccisa. Colpevole dell’omicidio Nino, che è stato condannato in primo grado all’ergastolo.