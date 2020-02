Veronica Pivetti torna in prima serata con una nuova puntata di “Amore Criminale“, il programma dedicato alle storia di femminicidio. Scopriamo le anticipazioni della puntata in onda questa sera, domenica 23 febbraio 2020.

Amore Criminale: puntata di stasera 23 febbraio 2020

Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 21.20 su Rai3 una nuova puntata di Amore Criminale, il programma di successo condotto da Veronica Pivetti.

Questa settimana spazio alla storia Guerrina, una donna di 50 anni che vive a Cà Raffaello in provincia di Arezzo. Guerrina è una donna trista, schiva e riservata, sposata con Mirco, un uomo semplice, ma con il vizio dell’alcol. La coppia ha due figli: il primo nasce con dei gravi problemi di salute, mentre il secondo muore; due eventi che segnano le vite di Mirco e Guerrina che si ritrovano a vivere non un matrimonio, ma una convivenza forzata. La loro vita matrimoniale viene improvvisamente travolta dall’arrivo di Padre Graziano, il nuovo parroco del paese.

Amore Criminale 2020, la storia di Guerrina

La donna, infatti, con l’arrivo di Padre Graziano riscopre la propria femminilità e comincia a credere che ci sia anche per lei la possibilità di un nuovo amore. I due cominciano a frequentarsi di nascosto e dopo 8 mesi d’amore la donna chiede al prete di lasciare la Chiesa per vivere il loro amore alla luce del sole. Il prete però non ha alcuna intenzione di cambiare vita così il 1 maggio del 2014 Guerrina decide di incontrarlo per chiarire la loro situazione. La donna viene vista incamminarsi verso la Chiesa, ma della donna si perdono le tracce.

Diversi mesi dopo le indagini portano alla luce, tramite una serie di tabulati telefonici, l’esistenza di circa 4000 contatti tra la donna e il prete con conseguente incriminazione di Padre Grazie come possibile responsabile della morte di Guerrina. L’uomo, infatti, dopo un lungo processo indiziario, viene condannato in via definitiva per l’omicidio volontario di Guerrina e per l’occultamento del suo corpo, che a oggi non è mai stato ritrovato.