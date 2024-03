Nella prima puntata del serale di Amici23 sono stati due gli allievi che hanno dovuto abbandonare il talent: Ayle, con un’eliminazione diretta, e Kumo. Il ballerino è finito al ballottaggio contro Lil Jolie che è stata preferita dai tre giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Vediamo insieme quali sono state le sue prime parole una volta lasciata la scuola.

Amici 23, Kumo eliminato: “Siamo arrivati al traguardo”

È Kumo il secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici23, andata in onda sabato 23 marzo 2024. Il ballerino di hip hop, che si è esibito sulle note di ‘Apnea‘ di Emma Marrone, non ha convinto i giudici che hanno votato per Lil Jolie. In casetta, è stata Maria De Filippi a dare la notizia dopo aver parlato singolarmente con i due ragazzi finiti al ballottaggio. Kumo, il cui vero nome è Tiziano Coiro, ha così fatto le valigie e lasciato la scuola dopo sei mesi. Era stato scelto a settembre da Emanuel Lo che lo aveva voluto per il suo movimento morbido e la forte emotività mentre balla.

Il giovane ha voluto, attraverso il suo profilo instagram, scrivere un lungo messaggio in cui ha ripercorso la sua esperienza ad Amici, finita forse un po’ troppo presto:

“Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere. Oggi parlo con più consapevolezza. Con più forza nel credere in ciò che ho dentro e in ciò che ho da dare. Sono più sicuro. Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l’inizio di un sogno che sembra concludersi troppo presto. Perché questi sei mesi sono passati in un attimo. Quando fai ciò che ami il tempo vola. Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto. Questo non è un posto, non è un canale. È una famiglia grandissima. Una famiglia allargata ecco“.

Kumo ha voluto ringraziare la produzione, i professionisti e la conduttrice:

“Grazie produzione e redazione per esservi presa cura di me.. grazie a chi sta dietro a tutto questo perché non è facile ma lo fanno benissimo e con il sorriso. Grazie ai maestri e ai professionisti che si sono presi cura di me giorno dopo giorno. Mi avete fatto crescere tantissimo, artisticamente ma sopratutto umanamente. Grazie per avermi sopportato perché non so semplice ma voi siete stati capaci di prendermi, grazie Maria, per ciò che fai e che hai fatto per noi ragazzi. Grazie per spingere noi ragazzi a credere nei propri sogni così intensamente, grazie per tutto“.

Non poteva mancare un messaggio rivolto ai suoi compagni di avventura, in particolare Martina e Holden con cui ha legato, e ai suoi fan:

“Grazie alle mie persone dentro la casetta, mi avete permesso di aprirmi. Mi avete fatto sentire a casa. Ci vediamo appena finisce tutto. Grazie per la vostra arte. Sono felice di ciò che è stato, di ciò che è e sopratutto di ciò che sarà. Sono stra curioso di vedere cosa ha in serbo la vita per me. Per ora è stato stupendo.

Grazie a voi per ogni parola e abbraccio. Grazie per il supporto che mi avete dato dal primo giorno. Non l’ho mai dato per scontato e voi siete stati incredibili con me. Ho sempre dato importanza al cuore mentre ballo, e sono felice che vi sia arrivato il mio. Voi mi avete fatto arrivare i vostri. Kumino vi manda un abbraccio. GRAZIE“.

Emanuel Lo: “Ci vediamo fuori”

Anche il suo insegnante Emanuel Lo ha voluto postare una storia per Kumo, eliminato tra il dispiacere dei fan, nella quale scrive: “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola, sò che puoi realizzare il tuo sogno, credi sempre in te stesso, ci vediamo fuori. In bocca al lupo“.