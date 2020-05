Amici Speciali questo venerdì 29 maggio segna già la Semifinale del programma di Maria De Filippi fatto in collaborazione con Tim per l’Italia. Come sapete il talent si è speso a favore della Protezione Civile sbloccando vari obiettivi per combattere la crisi pandemica che ci ha colpito. Ma come sarà il meccanismo per la Finale? Vediamolo assieme.

Amici Speciali 2020: 4 finalisti, 8 supporter, nessuna eliminazione. Ecco il meccanismo della finale

Come dicevamo venerdì 29 maggio 2020 andrà in onda in prima serata su canale 5 la Semifinale di Amici Speciali e solo 4 concorrenti staccheranno il pass per la Finale che sarà il venerdì successivo, il 5 giugno 2020. Tutti gli altri talenti che fine faranno? Niente paura: nessuno di loro sarà eliminato ma diventeranno dei supporter per i 4 Finalisti.

Amici Speciali 2020: la Semifinale, cosa c’è da sapere

La puntata di Venerdì 29 maggio 2020 si svolgerà come le altre: sfida a squadre tra Bianchi e Blu in tre manche. Al termine di ogni manche ci sarà come sempre un campione votato dai compagni della squadra che ha vinto. Ma la differenza sarà che i tre campioni votati saranno in realtà i primi tre finalisti.

La seconda novità è che solo coloro che accetteranno di candidarsi potranno essere votati dai compagni. Il quarto finalista sarà scelto dagli altri Finalisti, tra i nove talenti rimasti.

E che fine faranno gli altri 8 concorrenti? Diventeranno supporter di un finalista, decidendo chi appoggiare per la Finale- anche con le proprie esibizioni – tra i 4 finalisti che si contenderanno la vittoria dell’ultima puntata.

Ma non è in automatico che si divideranno equamente (cioè due per ogni finalista): nel senso che ognuno può scegliere chi supportare per cui sarà possibile che un finalista ad esempio abbia 3 supporter o più.

Naturalmente chi ha più supporter ha più probabilità di vincere dal momento che i voti del finalista (tramite Televoto) saranno sommati ai voti dei supporter.

Insomma la Semifinale di Amici Speciali ci può riservare delle vere e proprie sorprese: chi saranno i 4 finalisti tra: Alberto Urso, Irama, Giordana Angi, Andreas, Miche Bravi, Umberto Gaudino, Alessio Gaudino, Random, Stash, Javier, Gaia Gozzi e Gabriele Esposito?

Non ci resta che sintonizzarci venerdì 29 maggio in prima serata su canale 5 per seguire la Semifinale di Amici Speciali 2020.