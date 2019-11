Dopo le accuse di sessismo per alcuni testi, Skioffi, il rapper ad Amici 2019 il cui vero nome è Giorgio Iacobelli, si sfoga rinchiuso in bagno. A farlo riflettere sono le critiche di Rudy Zerbi, mentre a consolarlo ci pensa la cantante Martina.

Terminato il momento non semplice, Skioffi si rimette a lavoro per la prova speciale, per cui a sfidarlo sarà Gabriele. Soltanto ieri, come ormai noto, il rapper aveva spiegato le sue ragioni a Maria De Filippi e agli altri autori di Amici. Ecco i video Witty tv.