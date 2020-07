Real Time perde Amici. Il canale 31 del digitale terrestre non manderà più in onda il daytime del fortunato programma targato Maria De Filippi. L’annuncio è arrivato oggi, martedì 7 luglio, in verità un po’ a sorpresa, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti di Discovery Italia, validi per la stagione tv 2020-2021.

Amici, il daytime su Real Time non andrà più in onda: “Dopo 7 anni il contratto è scaduto”

Durante l’evento in streaming Discovery Reacts, dal gruppo tv hanno infatti annunciato la “fine del matrimonio” tra Real Time e Amici. “Dopo 7 anni“, ha detto uno dei vertici del canale, il “contratto è scaduto“. Che il programma andrà in onda solo su Canale 5?

Nel 2014, ospite a TVTalk su Rai 3, Carlo Freccero commentò il passaggio di Amici a Discovery come “un piccolo cornino” di Maria De Filippi al “Biscione”. In quel caso, la conduttrice tv confermò la “possibilità per Fascino di uscire da Mediaset“.

La striscia quotidiana di Amici è andata in onda per la prima volta su Real Time il 13 gennaio 2014 mentre l’ultima puntata è stata trasmessa lo scorso 3 aprile 2020. Al pomeriggio, l’appuntamento conclusivo sul DTT è stato condotto da Lorella Boccia.

Nel corso degli anni, il daily della trasmissione ha visto alla guida dapprima lo storico autore di Amici, Luca Zanforlin. Successivamente, ha anche contribuito a lanciare come conduttori Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.

Real Time, i nuovi programmi in onda tra il 2020 e il 2021

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti, Discovery Italia ha anche annunciato i nuovi programmi tv che i telespettatori di Real Time vedranno in onda tra il 2020 e il 2021.

Ti spedisco in convento, si preannuncia come una sorta de Il Collegio per adulti: 5 ragazze di età compresa tra i 18 e i 23 anni, vengono infatti mandate in convento dai genitori per ritrovare la retta via. Ergo: niente social, fidanzati o alcool.

Ecco le principali novità di Real Time per la prossima stagione televisiva. #DiscoveryReacts #PalinsestiDiscovery pic.twitter.com/1pvUScDajl — Real Time (@realtimetvit) July 7, 2020

Ti spazzo in due, invece, è il nuovo programma con le Sorelle Paglionico in cui tre generazioni di donne pugliesi si uniscono in una impresa di pulizie a gestione familiare e trasformano le case facendole letteralmente brillare.

Da segnalare, infine, anche il “raddoppio” di Federico Fashion Style con Beauty Bus (in tour per l’Italia con un van glitterato), Social Family (serie con Katia Follesa e Angelo Pisani), Sex Clinic (da Channel 4), Love After Lock Up (alcuni amici di penna incontrano il proprio potenziale futuro coniuge per la prima volta, dopo essere stato scarcerato) e Bake Off – Dolci sotto un tetto (condotto da Flavio Montrucchio).