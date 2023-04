Domenica 9 Aprile in prima serata su Rai Uno (inizio alle ore 21.25 circa), va in onda Amici per la pelle, un film del 2022 basato su una storia vera. La compenetrazione fra realtà e finzione cinematografica è probabilmente la particolarità più rilevante della pellicola: Filippo Laganà infatti, non fa altro che interpretare se stesso e ripercorrere il dramma, per fortuna a lieto fine, che ha davvero attraversato nella vita. Il giovane è figlio del noto attore Rodolfo Laganà, che nel film ha il volto di Massimo Ghini, mentre Nancy Brilli veste i panni della madre. Ecco cosa c’è da sapere.

Amici per la pelle: trama in breve

Filippo è un ragazzo che sogna di seguire le orme paterne e di diventare, proprio come il noto genitore, un attore affermato. Un giorno, mentre si trova a New York, accusa fortissimi dolori addominali e, avendo l’assicurazione sanitaria scaduta, rientra urgentemente in Italia. Il responso dei medici è drammatico: il ragazzo potrà sopravvivere solo se riceverà un trapianto di fegato. Il carattere naturalmente portato all’ottimismo, l’amore dei genitori e quello dei medici, faranno sì che tutto vada per il meglio.

La storia vera

Come anticipato, in Amici per la pelle Filippo Laganà non fa altro che impersonare se stesso e raccontare al pubblico il dramma vissuto qualche tempo fa. Proprio come accade nel film infatti, il promettente attore si sentì male e ricevette subito dopo la terribile diagnosi. Senza il trapianto oggi non sarebbe qui e la pellicola, la cui regia è firmata dal regista Pierluigi Di Lallo, intende anche porre l’accento sull’importanza che tale pratica sanitaria riveste in certe situazioni complicatissime.

In Amici per la pelle troviamo altri attori ed attrici molto conosciuti, come Milena Miconi (ex star de Il Bagaglino), Carolina Gonnelli, Gianfranco Iannuzzo e Giampiero Ingrassia. Il film è in prima visione tv.