É ufficialmente naufragato il matrimonio dell’ex coppia storica di Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro. A renderlo noto sono ora i diretti interessati, in un messaggio condiviso con i fan, sui social.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si dicono addio: il messaggio social

Si conclude ufficialmente il sodalizio artistico e personale di una delle coppie televisive più amate, che i telespettatori ricordino della storia di Amici di Maria De Filippi. Gli ex volti del talent show, nei rispettivi ruoli di insegnante e professionista di danza, rendono in queste ore comunicazione della loro rottura ufficiale, in un intervento di coppia diramato a mezzo social.

Già a inizio mese di gennaio 2025, cominciavano a circolare nel web incessanti le voci sul sospetto generale che l’unione in amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro fosse ormai sfumata. Questo, alla luce dell’indizio segnalato dai fan della storica coppia di Amici, attivi nel web. Ovvero, l’evidente gesto di Francesca, della cancellazione repentina dai suoi profili social delle foto di coppia, che la immortalavano con lo storico coniuge e partner nella danza.

Ed é, intanto, con un messaggio condiviso con i fan sui loro profili personali su Instagram, che la tanto amata coppia di Amici rende pubblica notizia di essere scoppiata:

“Abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”, si legge tra le righe del messaggio diramato da Raimondo e Francesca, sui rispettivi profili, sul re dei social.

Il messaggio che ufficializza la fine della lovestory di Todaro con la Tocca, poi, prosegue ancora, in allusione al tentativo fatto per il ricongiungimento tra i due:

“Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia”.

Finisce la lovestory degli ex Amici

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si conoscevano per la prima volta circa vent’anni fa. Nel 2013 davano alla luce la loro figlia Jasmine e nel 2014 convolavano a nozze . La prima crisi d’amore li travolgeva 2020, così come i diretti interessati hanno fatto sapere in una recente intervista, concessa ai microfoni di Verissimo:

“Tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più”, dichiaravano gli ex coniugi.

Compromettente, per il legame tra i due, é stato poi il flirt di Francesca con l’allora allievo latinista scoperto tra i talenti all’edizione del talent, di Amici 19, Valentin Alexandru. Dopo due anni di lontananza seguiti al legame fugace registratosi sotto i riflettori, in TV, tra la Tocca e Valentin, Francesca e Raimondo si sono tuttavia riavvicinati, in concomitanza con l’intervento d’urgenza subito da Todaro.

“In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla– faceva sapere Raimondo del riavvicinamento con Francesca, avuto prima del naufragio del matrimonio appena ufficializzato-. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. È successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice”.