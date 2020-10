Amici di Maria De Filippi torna presto in tv e la nota trasmissione prodotta da Fascino P.g.t ha in serbo molte novità. Intanto secondo alcune voci di corridoio due noti insegnanti non saranno più nella scuola. Chi saranno? Scopriamolo assieme.

Amici di Maria De Filippi: ecco quando inizia, due noti insegnanti esclusi?

La scuola dei talenti più amata della nostra televisione molto presto approderà sugli schermi di canale 5 sia con il daytime sia con l’appuntamento del sabato pomeriggio con lo Speciale. Secondo i palinsesti, Amici inizierà verso dicembre. Ma in cosa consistono le novità del programma? È probabile che due insegnanti di danza non ci siano più.

Due insegnanti di danza sostituiti? Ecco i nomi

Voci di corridoio danno fuori dal programma due insegnanti di danza. Se molti hanno sperato si trattasse della temutissima Alessandra Celentano, dovranno ricredersi perché ha lasciare il programma sono Timor Steffens e Veronica Peparini. Su quest’ultima, la De Filippi ha fatto sapere che è impegnata in altri progetti e che non c’è stato nessuno strappo eclatante. Per quanto riguarda l’insegnante d’oltreoceano non si conoscono i motivi. Ma se sappiamo chi non ci sarà più non conosciamo ancora chi li sostituirà.

Elena d’Amario e Marcello Sacchetta riceveranno una promozione?

Sempre secondo i bene informati, a prendere il posto degli insegnanti di Danza potrebbero essere due ballerini professionisti, che a loro volta sono stati anche concorrenti di Amici. Si tratta di Marcello Sacchetta ed Elena D’Amario. Questo rumors sarà confermato?

Chi saranno gli insegnanti di Canto? Arriva Giorgia?

Ma se abbiamo parlato finora degli insegnanti di danza occupiamoci adesso degli insegnanti di canto. Dovremmo ritrovare come di consueto Rudy Zerbi e Stash dei the Kolors. Stando a quanto trapelato in rete a far parte del team di Amici potrebbe arrivare la cantante Giorgia con una carriera invidiabile e un talento straordinario. Sarà confermata questa voce?

Ricordandovi che queste non sono ancora notizie ufficiali vi informiamo anche che Amici sarà registrato nel rispetto delle norme anti-covid. Tutti nello studio saranno sottoposti a tampone: dai ragazzi, ai professori, ai ballerini professionisti fino alle maestranze e insomma tutto lo staff della trasmissione.

Real Time rimpiazzata da Italia 1

Come abbiamo appreso nella presentazione dei palinsesti nella scorsa primavera, Real time appartenente a Discovery non ha rinnovato il sodalizio con la De Filippi, nell’emissione giornaliera del programma, il famoso daytime dalla scuola insomma. Si pensa che quest’anno si possa ritornare alle origini e il daytime sarà trasmesso su Italia Uno.