Amici di Maria de Filippi, oggi, domenica 30 gennaio 2022, non va in onda. Il motivo? Semplice, come mi avevamo anticipato già in precedenza, il talent ha avuto diversi casi di covid tra i ballerini professionisti, per cui si è resa necessaria questa misura di sicurezza. Il covid quindi non risparmia nessuno, nemmeno Queen Mary che è stata da sempre molto attenta alle norme e il protocollo da seguire previsto dal governo.

Oggi – domenica 30 gennaio – Amici di Maria de Filippi non va in onda. Ecco perché

A causa del covid che ha colpito alcuni ballerini professionisti, risultati positivi al tampone, lo speciale del talent in onda ogni domenica è saltato. Al suo posto vedremo uno montaggio di ciò che accade nella scuola. Non ci sarà quindi la classica puntata in studio con il pubblico e la conduttrice, Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi: il Covid sbarca nella scuola di Canale 5

La puntata di Amici di Maria De Filippi, quindi oggi non andrà in onda nella sua struttura classica: il pubblico in studio, la conduttrice e le varie sfide degli allievi. In questa puntata speciale attraverso la voce narrante degli allievi di Amici21 i ragazzi raccontano il loro percorso nella scuola.

Amici di Maria de Filippi, dove eravamo rimasti?

Ma nel frattempo che si superi questa situazione creata dal covid, cosa è successo nella scuola? La maestra Alessandro Celentano ha trovato un ballerino di latino che possa sostituire Mattia, che si è infortunato? E come la prenderà Todaro? Sarà d’accordo? Ad ogni modo ci sembra una esagerazione tenere dentro un ragazzo infortunato che è fermo da 20 giorni senza che possa dare un contributo concreto alla scuola.

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, troveranno mai un punto d’incontro? Nelle ultime puntate i due si sono pizzicati per l’assegnazione di un brano di “Ultimo” al rapper Crytical per dimostrare che oltre a “rappare” sa anche cantare.

La Pettinelli, è indispettita e afferma che Zerbi non può dare “compiti” ai suoi allievi. Ma Zerbi replica: “E a LDA tu cosa hai assegnato?” (L’insegnante vuole che LDA canti un brano in inglese)

“Tu sei quella che aveva detto che mi ero rammollito? Adesso invece sono diventato st***zo” ha ironizzato Rudy. “Non sei st***zo, sei rompic****oni, è diverso” ha concluso la Pettinelli.

Insomma, alla fine se queste prese di posizione tra professori si evitassero, i ragazzi vivrebbero meglio questa esperienza. Cosa ne pensate?