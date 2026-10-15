Cosa accadrà nella seconda puntata del 18 ottobre di Amici di Maria De Filippi 2026? Ecco news, anticipazioni e spoiler sul talent dell’ammiraglia Mediaset in onda, come ogni domenica pomeriggio, dalle 14.00 su Canale 5. I nuovi responsabili artistici sono riusciti a formare la classe? Quanti ragazzi sono rimasti dopo che settimana scorsa hanno ottenuto la maglia in 25? A quali sfide assisteremo e soprattutto quali ospiti avrà invitato Maria De Filippi? Ecco cosa ci hanno raccontato le nostre talpe.

Amici di Maria De Filippi 2026 anticipazioni seconda puntata: gli ospiti

Quali ospiti vi saranno nella seconda puntata di Amici di Maria De Filippi 2026? Secondo le anticipazioni chi è approdato in studio? Premettiamo che la conduttrice ha sempre trattato egregiamente il suo pubblico invitando vip del panorama musicale, cinematografico e televisivo di tutto rispetto. Abbiamo sempre visto un paio di ospiti a puntata nelle scorse edizioni, se non di più. Di solito vi era un giudice esterno per il ballo, uno esterno per il canto e un ospite musicale. Quest’anno cosa accadrà? E’ bene sottolineare che gli altri anni Maria era solita invitare anche personaggi famosi durante la prima puntata, anche solo per consegnare l’ambita maglia, ma, settimana scorsa, non vi era nessuno in studio se non il vincitore della passata edizione. Cosa dobbiamo aspettarci quest’anno?

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In qualità di ospiti vi erano:

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Amici 26, la formazione della classe? Chi sono i concorrenti ufficiali?

Chi sono i concorrenti ufficiali di Amici 26? La classe è stata formata definitivamente? Sicuramente troveremo i due sportivi ovvero: Gabriele per il pugilato e India per il judo. Durante il day time dei giorni scorsi abbiamo visto che ad ottenere la maglia e il banco sono stati anche:

Kashmere, canto: con Amadeus

Napo, ballo: con Ambra Angiolini

Aura, canto: con Samurai Jay

Anna M, ballo: con Alessandra Celentano

Erness, ballo: con Samurai Jay

Charli, ballo: con Ambra Angiolini

Chi altri si aggiunge?

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