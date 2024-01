La produzione di Amici di Maria De Filippi, attraverso Paola Di Gesù che firma il comunicato, ha risposto pubblicamente a Luca Jurman dopo i video postati sui social dall’ex coach del talent di Canale 5 in cui ha attaccato il programma e i suoi protagonisti su più fronti. Dopo la lite sempre social tra Jurman e LDA, dopo i continui attacchi, la produzione ha voluto dire la sua.

Amici di Maria De Filippi: le parole contro Luca Jurman di Paola di Gesù, produttore di Amici

Nel comunicato diffuso anche su tutti gli account social di Amici di Maria De Filippi e Witty Tv, la produzione del talent di Canale 5 ha esordito, parlando direttamente a Jurman, scrivendo: “Che si parli di un programma tv nel web o sui giornali, è cosa più che normale. Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma perché non corrisponde al suo gusto personale, succede e va accettato come tutte le critiche. C’è però un limite…”.

Da qui in poi inizia la spiegazione di quanto sta succedendo da qualche settimana o poco più. Cosa ha spinto la produzione di Amici a scrivere pubblicamente? Cosa ha spinto la produzione a prendere una netta posizione mentre ancora il programma è in pausa per le vacanze natalizie? Ecco la spiegazione:

“E’ da un mese o più che un ex coach di canto di Amici, Luca Jurman, cerca disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte“.

La produzione ha segnalato qualcosa che non collima con i continui attacchi perché Jurman ha sempre provato e rientrare nella scuola che ora sui social tanto denigra.

“Dal 2018 e fino ad una manciata di mesi fa, ha telefonato decide e decine di volte, ha mandato tanti messaggi, ha cercato in ogni modo di poter rientrare a far parte del cast tecnico o artistico di Amici. E’ venuto di persona negli uffici della società a Roma, per proporsi e per, secondo lui, dimostrare quanto si fosse sbagliato andandosene all’epoca in cui decide di fare un “colpo di scena”.

L’interruzione del contratto: il serale di qualche anno fa

Passo dopo passo viene riportato alla memoria di tutti anche il modo in cui i rapporti si sono interrotti.

“Verso la fine di una puntata del Serale, all’epoca in diretta, si alzò e – guarda caso sotto la sedia già il cappotto e la sua borsa – disse appunto che riteneva terminato il suo lavoro ad Amici (aveva perso la sua ultima allieva)“.

Viene poi aggiunto che: “Nei giorni successivi cercò in ogni modo di tornare sui suoi passi, ma ritenemmo che fosse sufficiente chiudere il rapporto lì e con tanta buona educazione gli dicemmo che poteva serenamente ritenersi libero anche dal contratto che lo avrebbe invece impegnato un’altra settimana”.

Come se non bastasse: “Ognuno è giustamente libero di fare le proprie scelte e la scelta di avere Jurman tra i coach era già stata messa in discussione più e più volte dalla produzione perché i suoi metodi parevano per una serie di ragioni, poco limpidi e poco funzionali alla vita artistica degli allievi“.

Quella di Jurman è sembrato alla produzione una ripicca per una mancata nuova convocazione nel cast del talent di Mediaset: “Le strade si dividono con buona pace di tutti, di solito. Invece nel suo caso come appare dai social dove quasi quotidianamente esterna fandonie, pare che non potendo arrivare là dove espressamente, direttamente, e personalmente ha richiesto di tornare, lo abbia portato a infangare, svilire, denigrare la sua ambita meta. Non mi riaccettate? Allora vi sputo addosso. (La volpe e l’uva …). Ecco questo è Jurman e questo sarebbe tutto, se non fosse che lui oggi stia lì pervicacemente a negare di aver chiesto di tornare, a negare sfacciatamente di aver proposto se stesso come “giudice cazzuto””.

Sarà finita così?

La risposta di Luca Jurman su Instagram

Non è tardata ad arrivare la risposta di Jurman che promette di fare fuoco e fiamme e preannuncia altre scomode verità in un prossimo video.

Su Instagram l’ex coach di Amici di Maria De Filippi ha scritto: “Ecco cosa succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punti significa che stiamo facendo la cosa giusta”.

Jurman si dice pronto a sperare che la produzione cambi il proprio modus operandi. Poi conclude con: “State tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerò mai!“.

In quest’ultima riga ha voluto così rispondere subito al comunicato in cui si diceva che vi erano messaggi, vocali e quant’altro. A onore del vero la produzione ancor prima di sapere la risposta aveva scritto che non essendo in un tribunale non mostrerà i messaggio e non farà sentire gli audio, ma le prove di quanto affermato vi sono.

Cos’altro accadrà? Ora tutti attendono il video promesso da Luca Jurman.

