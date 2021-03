Il Serale di Amici di Maria De Filippi prenderà il via sabato 20 marzo 2021, in prima serata, su Canale 5. E in quell’occasione andrà in onda la puntata registrata giovedì 18 marzo negli studi Elios di Roma. Cosa è accaduto? Chi sono i giudici del talent dell’ammiraglia Mediaset? Quali ospiti approderanno in studio nella prima ed attesissima puntata? Ecco tutte le anticipazioni relative al talent show di Maria de Filippi.

Amici di Maria De Filippi: la giuria esterna

Dopo anni in cui in giuria abbiamo visto: Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Gabry Ponte, ma anche Heather Parisi, Alessia Marcuzzi e tanti altri, pare che la conduttrice del talent di Canale 5 abbia voluto cambiare tutto.

Per il Serale di Amici 20, infatti, la giuria esterna sarà composta da tre uomini molto diversi fra loro, due dei quali conoscono molto bene il talent da vicino, perché vi hanno partecipato con grande successo. Di chi stiamo parlando? Come anticipato da Blogo i giudici esterni saranno tre uomini di diversa età e con diverse esperienze nel mondo dello spettacolo.

In primis vi sarà Stefano De Martino, ex ballerino professionista, ma anche ex concorrente dell’edizione vinta da Emma Marrone e alla quale parteciparono anche Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario. Spazio anche a Stash dei The Kolors che oltre ad essere stato concorrente è anche stato professore di canto e supporter.

Per finire? Il nome che sta facendo maggior scalpore, sollevando anche numerose critiche e parecchio malcontento, è quello di Emanuele Filiberto di Savoia. Come mai Maria De Filippi ha chiamato proprio Il Principe?

Amici 2021 Serale: la prima ospite e il cast

Chi sarà l’ospite della prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi? La conduttrice ha chiamato l’amica Sabrina Ferilli.

Proprio colei che per anni è stata seduta in giuria, sarà presente alla prima puntata della nuova edizione. Un passaggio di testimone? Forse sì o forse no. Maria De Filippi è imprevedibile e non è detto che Sabrina Ferilli non tornerà.

Altri ospiti? Pio e Amedeo.

Chi farà parte del cast? Confermati i professori che si sono già schierati con le rispettive squadre.

Fra i ballerini professionisti, invece, vedremo i volti noti che abbiamo visto negli ultimi sabato pomeriggio come: Giulia Pauselli, Elena D’Amario e Simone Nolasco. Oltre a loro: Jonathan Jenvrin, Christian Pace, Adriano Bettinelli e molti altri.



+ daniele sibilli e tutti quelli del pomeridiano ovviamente. Anche un’altro di nome @malikee su IG pic.twitter.com/r6pigcUX5v — giuesangio | IG @giuesangio (@sangiulia18) March 18, 2021

Amici 20 anticipazioni: i primi eliminati

La prima ad essere stata eliminata è stata anche la prima a agguantare la maglia per l’accesso al Serale. La cantante Gaia ha visto così infrangersi i suoi sogni dopo la prima puntata.

L’altra eliminazione? Per la prima serata erano annunciati diversi colpi di scena. Pare, secondo le anticipazioni riportate su Twitter, che vi sia un ballottaggio fra i cantanti Esa e Raffaele.