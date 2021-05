Quando ormai mancano pochi giorni alla finale di Amici di Maria di Filippi, giungono in rete gli aggiornamenti che vedono i cantanti finalisti del talent, Aka7even, Sangiovanni e Deddy insigniti di nuove certificazioni F.I.M.I. Queste per le vendite ad oggi ottenute dai giovani talenti con il lancio dei loro inediti nella celebre scuola di Amici e si tratta di certificazioni di disco d’oro e di platino.

Amici 20, Aka7even raggiunge il disco di platino

La semifinale di Amici 20, andata in onda l’8 maggio 2021 su Canale 5, ha decretato i 5 finalisti del talent, nel seguente ordine: Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Deddy. Il primo finalista Aka7even, dopo essersi aggiudicato il disco d’oro per il singolo Mi manchi, che a quanto pare sarebbe dedicato al flirt avuto nella scuola Martina Miliddi, ha raggiunto un nuovo importante traguardo.

Dopo aver sorpreso i telespettatori con il lancio del singolo Loca, che strizza l’occhio ai tormentoni estivi, Aka7even ha doppiato il successo ottenuto con Mi manchi, aggiudicandosi il disco di platino, l’equivalente di oltre 70mila copie, come indicato dal sito della FIMI, che conferisce le certificazioni in musica agli artisti in Italia.

Sangiovanni fa il tris di dischi d’oro

Ma non è solo Aka7even a ottenere successi nella scuola di Maria De Filippi. Anche Sangiovanni, pupillo di Rudy Zerbi e amico fedele di Deddy, ha ottenuto un nuovo importante traguardo, l’ennesimo per lui. Dopo aver ottenuto un disco d’oro con i singoli Lady, Tutta la notte, e il platino con il primo inedito, Sangiovanni raggiunge ora il terzo disco d’oro con il singolo Gucci bag. Così come per Sangiovanni, in queste ore si apprende anche di un importante traguardo raggiunto da Deddy.

Deddy vola in finale con il disco d’oro

Il cantante, dopo essersi rivelato a sorpresa il quinto finalista di Amici 20, ha infatti dato annuncio via Instagram di essere stato insignito della sua prima certificazione FIMI di disco d’oro per le vendite raggiunte con la romantica ballad, Il cielo contromano, che è omonimo al primo album in arrivo del 18enne nel mercato discografico.

Deddy ha quindi superato le 25mila copie vendute con la canzone che parla di amore incondizionato, oltre le distanze, il tempo, le ambizioni e il tradimento nella vita, che una persona può nutrire nei riguardi di un’altra.