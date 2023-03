Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi, secondo le anticipazioni del Serale del 25 marzo? Quali saranno gli ospiti e chi sarà l’eliminato della seconda puntata del talent di Canale 5? Sabato scorso abbiamo assistito ad una prima puntata davvero scoppiettante che ha visto l’eliminazione di Megan ed NDG. Questo sabato, salvo sorprese, invece, solo uno dei ragazzi dovrà abbandonare il sogno di vincere Amici 22. Oltre a questa news tutti attendono con ansia di sapere quali saranno gli ospiti e cosa accadrà in studio. Emanuel Lo, ad esempio, ballerà ancora? Zerbi e la Celentano cosa si inventeranno per regalarci altro trash? Ecco tutti gli spoiler grazie alla nostra collaborazione con Amici News.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti seconda puntata Serale

Cosa succederà nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per sabato 25 marzo 2023? Quali ospiti ha convocato Maria De Filippi per l’occasione? I telespettatori attendono, così come avveniva l’anno scorso, sia un ospite comico, per stemperare la tensione tra una manche e l’altra o prima del ballottaggio finale, sia un ospite musicale. Nella prima puntata, però, gli unici ospiti che hanno solcato il palco sono stati Pio e Amedeo. Il duo comico ha fatto ridere i presenti e il pubblico a casa prendendosi gioco dei giudici vecchi e nuovi e ha poi lanciato lo show in arrivo su Mediaset prossimamente. Nella seconda puntata invece? Pio e Amedeo faranno ritorno in studio?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A REGISTRAZIONE FINITA +++