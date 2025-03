Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata speciale | Spoiler

Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni dello speciale? Ormai siamo in piena fase Serale. La seconda parte del programma ha preso definitivamente il via settimana scorsa con la presentazione del direttore artistico, la formazione della classe e la definizione delle squadre. Da un lato gli Zerbi-Cele, dall’altro i CuccaLo e in mezzo la nuova formazione composta da Anna e Deborah che devono ancora trovare un vero e proprio soprannome. Il clima inizia a farsi rovente. Cosa vedremo andare in onda?

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni e gli spoiler della puntata speciale

Pronti a parlare nuovamente di Amici di Maria De Filippi. Ecco tutti gli spoiler sullo speciale registrato oggi. Cosa vedremo andare in onda? Ci saranno ospiti? L’annuncio della registrazione è sopraggiunto quasi all’improvviso. Sui social è iniziato il tam tam per annunciare posti disponibili tra il pubblico. I fan del talent di Canale 5 hanno subito drizzato le antenne. Ecco cosa ci hanno raccontato le nostre talpe.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Nello studio dove si registra il pomeridiano, quest’ oggi hanno registrato uno speciale. Ad esibirsi sono stati tutti i cantanti con i loro inediti.

Alle loro spalle vi erano dei cubi con scritti ognuno i loro nomi dove il pubblico presente doveva mettere una pallina colorata per votare il proprio preferito.