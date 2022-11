Cosa accadrà ad Amici 22, il programma di Maria De Filippi, secondo le anticipazioni della puntata in onda il 6 novembre 2022 su Canale 5? Ecco ospiti, sfide e tutte le anticipazioni grazie alla nostra collaborazione con Amici News. Dalla registrazione di giovedì 3 novembre sono emersi numerosi particolari sulla puntata del talent che pare mietere – in termini Auditel – un successo dopo l’altro. Cosa si aspettano tutti? La curiosità è tutta puntata su NDG per scoprire se sarà riuscito a sbloccarsi dopo essere stato ultimo in classifica per due settimane consecutive. Maddalena e Rita, invece, hanno dato prova di riuscire a migliorarsi, ora dovranno dimostrare la continuità. Samuel, invece, deve riprendersi dopo un ultimo posto in classifica e gli appunti dei prof, mentre Ascanio, ultimo arrivato, deve farsi conoscere.

Amici 22 anticipazioni: quali sono gli ospiti della nuova puntata

Nel corso delle settimane precedenti ad Amici 22 hanno preso parte: Achille Lauro, Nek, Giorgia, Loredana Bertè, Ornella Vanoni e Tommaso Paradiso. A tutti loro è toccato giudicare i cantanti dando loro dei voti. A chi toccherà questo compito domenica 6 novembre? Cosa è emerso dall’ultima registrazione? Come ospiti musicali, invece, sono intervenuti: Alex, Sangiovanni, Annalisa, i Coma Cose, Giordana Angi e molti altri. Chi avrà chiamato Maria De Filippi per la nuova puntata speciale della domenica pomeriggio?

Non solo sfide, prove e studio: in casetta nascono anche nuovi amori

Nelle settimane abbiamo parlato delle varie coppie nate nella scuola di Amici 22. Vivendo ventiquattro ore su ventiquattro tutti insieme in casetta, infatti, cantanti e ballerini condividono gioie e dolori e tra un pianto e una risata nascono legami importanti. Come abbiamo visto dai filmati: Mattia si è legato particolarmente a Maddalena. Gianmarco, invece, a Megan mentre Niveo a Rita.

Wax e Claudia? I due si sono scambiati un bacio alla Shakespeare e tutti sono curiosi di sapere cosa accadrà in seguito.