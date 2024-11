Negli studi Mediaset è stata registrata una puntata speciale di Amici di Maria De Filippi che andrà molto probabilmente in onda durante il day time. Non si tratta di una registrazione per la consueta puntata domenicale, ma di qualcosa in più, che potremo veder spalmato nell’arco della settimana, nella fascia pomeridiana, subito dopo la fine di Uomini e Donne. Ecco cosa accadrà nella scuola più spiata d’Italia, grazie alle nostre anticipazioni.

Amici di Maria De Filippi: Teodora messa alla prova da Deborah

Ieri sera, venerdì 8 novembre 2024, negli studi di Amici di Maria De Filippi si è registrato uno speciale day time. Cosa vedremo? Possiamo anticiparvi che la ballerina Teodora verrà fortemente messa alla prova dalla sua insegnante Deborah. Come?

Ebbene la nuova maestra di danza della scuola di Amici 24, siccome Teodora non si sente a suo agio ad esibirsi con il pubblico e da il meglio di sé quando è in sala piuttosto che quando è in studio, ha deciso di sottoporla ad una terapia ad urto. Davanti al pubblico presente in studio Teodora ha dovuto, infatti, ballare un passo a due con Michele più volte, finché la coreografia non è venuta perfetta.

Una nuova gara per ballerini e cantanti di Amici 24

Cos’altro è accaduto nella scuola di Amici 24? Ebbene dopo la particolare prova a cui è stata sottoposta Teodora, tutti i ballerini si sono trovati difronte ad una nuova sfida. Quale? La produzione ha ideato una gara pronta a generare una nuova classifica di gradimento dei vari allievi.

Alessia, Daniele, Alessio e gli altri, tranne Chiara che è ancora infortunata e non può ballare, hanno presentato, una volta arrivati in studio uno alla volta e solo per l’esibizione, i loro pezzi forti.

Ad esibizione terminata, il pubblico presente, minuto di palline colorate per votare il preferito, doveva poi scendere sul palco a mettere la pallina nella scatola con il nome del ballerino che era riuscito meglio a colpire l’attenzione e a suscitare emozioni.

La conta delle palline in ogni scatola è andata a determinare così una nuova classifica per il ballo.

Questa nuova gara non è stata ideata solo per i ballerini, ma anche per alcuni cantanti. Chi tra i ragazzi è messo in gioco? A cantare i loro inediti per i presenti in studio sono stati: