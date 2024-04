Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della terza puntata del Serale in onda sabato 6 aprile 2024 su Canale 5? C’è grande attesa per la prima serata. Tutti vogliono sapere cosa succederà all’interno del talent dopo le prime due puntate che hanno visto ben 4 ragazzi eliminati ed il numero dei concorrenti passare da 15 a 11 in un batter d’occhi. Ecco tutti gli spoiler delle talpe di Amici News su ospiti ed eliminati provenienti dalla registrazione odierna.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti: chi arriva dopo Ermal Meta?

Chi saranno i nuovi ospiti per la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi? Settimana scorsa abbiamo visto Ermal Meta cantare il nuovo singolo incluso nell’album in uscita a maggio. Questa settimana? C’è chi vorrebbe vedere Wax, che è uscito con un nuovo brano, chi invece vorrebbe che tornasse Spacehippiez e chi spera di vedere: Olly, Tananai o altri artisti del panorama musicale italiano. Ecco cosa ci svelano le talpe di Amici News sull’ospite musicale della serata e sull’ospite comico. Maria De Filippi per questa occasione ha convocato:

giudici: Giuseppe Giofré, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio

ospite musicale :

: ospite comico:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Amici 23: la prima manche

Cosa è accaduto nella prima manche? Chi si è sfidato, ma soprattutto si è giunti ad una eliminazione diretta a fine manche anche questa settimana oppure no? Vero è che se si continua a buttar fuori due allievi a settimana si arriva in men che non si dica alla puntata Finale. Ecco cosa ci hanno svelato le talpe di Amici News.

+++ IN AGGIORNAMENTO

Seconda manche: chi ha vinto?

Cosa è poi accaduto durante la seconda manche? Ecco le varie sfide e le materie con cui i diversi talenti di Amici 23 hanno deciso di presentarsi sul palco per lasciare giudici e pubblico a bocca aperta dando prova della loro bravura.

+++ IN AGGIORNAMENTO