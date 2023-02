Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata di domenica 5 febbraio 2023? Ecco, grazie alla nostra collaborazione con Amici News tutti gli spoiler su ospiti, sfide ed eventuali eliminazioni. Curiosi di conoscere cosa è accaduto nella registrazione di oggi all’interno degli Studi Elios? Ecco tutti i dettagli.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni 5 febbraio: gli ospiti famosi, tra giurati e artisti musicali

C’è grande attesa per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Siamo a pochi passi dal Serale ed ora la scelta degli ospiti in studio potrebbe essere strategica. Il pubblico si attende di capire, dalle parole di Maria De Filippi, chi verrà convocato nei panni di giudice al Serale di Amici 22. Tutti sono curiosi di sapere chi avrà l’onere e l’onore di votare le prove dei ragazzi e decidere chi potrà o meno andare avanti. In settimana si è vociferato della possibile presenza di Emma Marrone insieme a Stefano De Martino, ma nulla è stato confermato. Quali ospiti vedremo nel prossimo pomeridiano? Maria De Filippi ci presenterà, come è accaduto anni scorsi, il direttore artistico? Ci svelerà qualcosa?

Intanto, in attesa di saperne di più, concentriamoci sugli ospiti del 5 febbraio 2023.

Amici 22: l’attesissima sfida di Samu

La prima volta la sfida è stata congelata. La seconda volta Alessandra Celentano ha deciso di dare il banco allo sfidante annullandone così ogni effetto. Settimana scorsa, infine, il nuovo sfidante era indisposto. Ora? Sarà la volta buona? Cosa è successo secondo le anticipazioni su Amici 22 per il 5 febbraio che possiamo raccontarvi grazie agli spoiler delle talpe di Amici News?

Gara ballo: tutti i dettagli

Isobel e Ramon sono fuori da ogni gara. I due hanno già la maglia del Serale e possono godersi tranquilli lo spettacolo. Samuel, Vanessa ed Eleonora sono stati eliminati nella scorsa puntata e durante la settimana. Maddelena è stata convocata dalla Celentano che le ha chiesto di fare quel “clic” in più per non rischiare di tornarsene a casa. Megan, invece, ha ricevuto i complimenti da Emanuel Lo. Come è andata la gara settimanale? Cosa è accaduto?