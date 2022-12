Siamo di nuovo qui per parlare di Amici di Maria De Filippi e soprattutto delle anticipazioni per la puntata del 4 dicembre 2022. Tra ospiti, sfide ed eliminazioni, gli spoiler più attesi sono quelli che riguardano il provvedimento disciplinare che tante liti ha causato e che ha fatto passare ore e ore a Tommy, Piccolo G, Aaron e Mattia in sala relax con le valigie fatte. Come di consueto ecco tutte le news in merito al talent di Canale 5, in onda dalle 14 alle 16 grazie alla nostra collaborazione con Amici News.

Amici 22 ospiti puntata del 4 dicembre: chi ci sarà?

La curiosità di sapere chi saranno gli ospiti di Maria De Filippi per la puntata di Amici 22 del 4 dicembre è molto alta. Sui social si è vociferato della possibile partecipazione di Emma Marrone, per presentare Sbagliata, ascendente Leone o quella de Il Volo. Molti hanno poi fatto notare come LDA e Albe, che hanno collaborato per un singolo recentemente uscito, non siano ancora tornati dove tutto ha avuto inizio per presentarlo. Quando li chiamerà Maria De Filippi? Per il resto è curioso scoprire anche chi saranno i giudici delle varie gare di canto e ballo o delle possibili sfide.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

Il provvedimento disciplinare: il caos in casetta e le liti tra alunni e prof

Da domenica scorsa non si fa altro che parlare di provvedimento disciplinare per le mancante pulizie in casetta. Ci sono state liti su liti e alla fine, dopo varie decisioni prese da Rudy Zerbi, Tommy Dali, Piccolo G, Aaron e Mattina si sono ritrovati a fare le valigie e a passare svariate ore notturne in sala relax.