Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la sesta puntata che andrà in onda domenica 3 novembre 2024 su Canale 5 a partire dalle 14.00? Ecco gli spoiler su ospiti, sfide ed esibizioni dei ragazzi della scuola più spiata d’Italia. Assisteremo ad altre liti tra professori dopo una settimana così ricca di discussioni e duelli?

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni sugli ospiti

Quali saranno gli ospiti di Amici di Maria De Filippi per la sesta puntata in onda il 3 novembre 2024? Settimana scorsa abbiamo visto Amadeus vestire i panni di giudice di canto e Alessandra Amoroso presentare il suo ultimi singolo. Questa settimana? Potremmo ipotizzare che a far ingresso in studio possano essere alcuni volti noti del talent di Canale 5 che in questi giorni hanno preso parte o prenderanno parte allo speciale condotto da Silvia Toffanin ed intitolato This is me. Ve ne sono alcuni impegnati con Sanremo Giovani, altri, invece in uscita con nuovi brani e album come: Alex Wyse, Briga e Riki. Altri possibili ospiti? Tra quelli che anno scorso hanno fatto da giudice di canto e ballo vi sono: Kledi, Garrison, J-Ax, Irama, Nek, Gerry Scotti, Linus e molti altri.

Ipotesi a parte ecco gli ospiti di Amici 24 per la puntata del 3 novembre:

ospite nei panni di giudice :

: ospite musicale:

Amici 24 le sfide: vincitori e vinti

A finire in sfida, settimana scorsa, sono stati Luk3 e Teodora. Come è andata?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A REGISTRAZIONE TERMINATA +++

Amici 24: la classifica della gara canto

Cosa è accaduto durante la gara canto? Cosa dice la classifica?