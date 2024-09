Finalmente riaprono le porte della scuola più spiata d’Italia. Tutto pronto ad Amici di Maria De Filippi per la prima puntata in onda domenica 29 settembre 2024 su Canale 5 a partire dalle 14.00. Eccoci dunque pronti per gli spoiler emersi dalla prima registrazione avvenuta negli studi Elios di Roma. Grazie alla talpe di Amici News, che si spoilerano le novità sul talent in esclusiva a noi di Superguidatv, possiamo darvi importanti aggiornamenti sulla formazione della classe, sugli ospiti in puntata e sui prof presenti.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni 29 settembre: ospiti e professori

Le vacanze estive sono terminate. E’ di nuovo tempo di concentrarci su Amici di Maria De Filippi e sulle anticipazioni dell’attesissima prima puntata che andrà in onda domenica 29 settembre sull’ammiraglia Mediaset. Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Quali erano gli ospiti presenti? Chi ha dato il benvenuto ai ragazzi della nuova classe di Amici 2024?

Tra i professori c’è stato, invece, qualche cambio. Confermati: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Raimondo Todaro, come annunciato a Verissimo, ha lasciato la ‘cattedra’ di ballo. Al suo posto Deborah Lettieri.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

La formazione della classe: tutti i nomi degli alunni ammessi

Chi è stato ammesso? Quanti ballerini e cantanti sono stati scelti?

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

Questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale