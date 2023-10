Cosa accadrà nella scuola di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata in onda domenica 29 ottobre 2023 su Canale 5 dalle 14.00 in poi? Ecco tutti gli spoiler su ospiti, prove, compiti, liti e gossip forniti, grazie alla registrazione odierna, dalle talpe di Amici News. Ci saranno eliminati? Chi dei talenti della scuola vedrà il suo posto a rischio? Chi riuscirà, invece, a superare brillantemente una prova difficile? Scopriamolo insieme.

Amici di Maria De Filippi ospiti 29 ottobre 2023: chi approderà in studio?

Chi ha convocato la padrona di casa per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi? Quali ospiti approderanno in studio il 29 ottobre 2023 e in che ruolo? Settimana scorsa vi sono stati: Rkomi, Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato in qualità di giudici. Clara e Mr Rain invece come ospiti musicali. Nelle settimane precedenti questi ruoli sono stati ricoperti da: Annalisa, Emma Marrone, Irama e Angelina Mango. Questa settimana? Ecco ospiti e ruoli:

ospite musicale: Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari che si sono esibiti sulle note di Nightmares

giudice: Giorgia per la gara di canto, Davide Dato per la gara ballo. Oltre a loro anche Maura Paparo giudice della gara tra ballerini per realizzazione della coreografia sulla loro vita.

Amici 23, sfida canto: la classifica e le canzoni oltre ai giudizi sulle esibizioni

Cosa è accaduto nella gara di canto di Amici 23? Come sono andati i quattro migliori ovvero: Lil Jolie, Mew, Matthiew e Holden? Cosa hanno combinato invece: Ezio, Mida e Holy Francisco? Come si è posizionato il nuovo arrivato? Ecco la classifica e le varie esibizioni.

Mew ha cantato You got the love. Giorgia le ha detto che ha una bellissima voce e una bellissima presenza sul palco.

Sarah ha cantato Fiori rosa, fiori di pesco. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non sono stati concordi con questo secondo posto. Soprattutto Anna ritiene che l'allieva invece di migliorare stia peggiorando.

Holden ha cantato Bella d'estate. Rudy è entusiasta. Giorgia gli fa i complimenti.

Petit ha cantato Le Donne di Fabri Fibra. Si appoggia al banco di Kumo per rappresentare di quando gli parla di Marisol

Stella ha cantato Paint The Town Red. Piace a Giorgia e alla Pettinelli che sottolinea di esserne contenta soprattutto dopo la settimana travagliata che hanno avuto.

Lil Jolie ha cantato L'Amore di Enzo Carella. Per Giorgia è un po' trattenuta e deve tirare fuori le sue sfumature. Angela ci rimane molto male.

Matthew ha cantato Notte d'estate. Per Giorgia deve lavorare più sulla voce quando va su con le note.

Samuspina -penultimo – ha cantato Kumite di Salmo. Per Lorella prende un 4. A Rudy non piace. Per la Pettinelli invece è ampiamente sufficiente.

Ezio – ultimo – Ha cantato Easy Like Sunday Morning. Anna Pettinelli ha detto che ultimamente non è per niente soddisfatta del suo allievo. Per Rudy e per Giorgia il ragazzo ha un blocco. Alla fine la Pettinelli ha deciso per la maglia sospesa. Ezio ha dovuto abbandonare lo studio e far ritorno in casetta da solo.

Inediti presentati alle radio: chi canta?

Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden hanno presentato i loro inediti alle radio. Con i voti dei rappresentanti delle radio si è potuta stilare una classifica.

Secondo la rappresentate di Radio Italia: Mew ha preso 8, Petit e Holden 7 mentre Matthew e Lil Jolie hanno preso 6.

Holden ha sta lavorando ancora con Katoo, quindi l’inedito non è ancora pronto cioè non è ancora stato prodotto.

Tutti gli inediti dei ragazzi saranno trasmessi su Radio Zeta da domenica.

Gara ballo: la classifica dei danzatori

Nuova sfida tra i ballerini. Cosa dice la classifica di questa settimana? Simone è riuscito a riscattarsi? Nicholas ha sbalordito la Celentano o ha preso l’ennesima insufficienza?

Marisol per il giudice che ha una bellissima dinamica e deve tirare più fuori la donna che è in lei. Ha ballato sulle note di Makeba.

Kumo ha ballato sulle note di Piove di Lazza e Sfera Ebbasta insieme a Giulia.

Gaia ha ballato Carmen

Elia. Il giudice l’ha visto un po’ forzato, ma gli ha dato un bel voto. Maria gli ha chiesto come si sentisse ad essere per la prima volta così alto in classifica.

Dustin ha ballato un passo a due con Giulia Pauselli sulle note de L’Amore si odia.

Sofia ha ballato Estasi di Gaia. Il giudice le ha detto che è una “bomba”. Si è parlato del fatto che faccia fatica a danzare con i capelli sciolti.

Nicholas balla Spiderman. A dimostrare è Isobel. La Celentano gli da 1. Il giudice esterno è d’accordo in parte. Lui ha visto anche qualcosa di positivo.

Chiara ha ballato sulle note di Satisfaction

Simone ha ballato All the things she said mashup con Industry Baby. Per il giudice è acerbo.

Prova di ballo: coreografia per raccontare la propria vita

La sfida di ballo sulla creazione di una coreografia per raccontare la propria vita è stata vinta da Dustin che ha parlato del suo viaggio dall’Australia all’Italia. Gli sfidanti? Gaia che ha raccontato la morte del nonno alla quale era molto legata e Simone che ha raccontato la sua voglia di danzare anche se tutti gli dicono che non è pronto o non è all’altezza.

A giudicare la sfida è tornata in studio: Maura Paparo. Dustin si esibirà in “La danza del vento“.

Compiti assegnati dai prof: quali sono stati eseguiti?

Spazio poi ai compiti, alle prove assegnate dai professori per insegnare ai ragazzi a cimentarsi con qualcosa di diverso e a spingersi dunque fuori dalla zona di comfort.

Nicholas ha dovuto esibirsi sulle note del passo a due dimostrato da Luca e Giulia Pauselli. Nicholas ha ballato con Georgie. Per la Celentano è stato un disastro, anzi una vera sciagura. Si è aperta una discussione tra Raimondo e la Celentano. Nonostante ciò Todaro ha detto che le sta sempre vicino dietro le quinte e le ha dato un bacio sul collo . Durante la discussione tra Alessandra e Raimondo, la maestra si è fermata a tossire. Il prof di latino le ha dato delle pacche sulla schiena e lei gli ha detto di non sopportarlo proprio perché è molto fisico. Raimondo ha risposto che dietro le quinte, però, non si lamenta di lui e l’ha buttata così ancor più sullo scherzo.

Chiara ha dovuto eseguire il compito della Celentano. Risultato insufficiente. Si è esibita sulle note di un passo a due ballato da Georgie e la Pauselli insieme a Georgie. Per la Celentano è stata carina e dolcina. Peccato che volesse vedere ben altro. Anche per Emanuel la ballerina potrebbe fare molto di più.

ha dovuto eseguire il compito della Celentano. Risultato insufficiente. Si è esibita sulle note di un passo a due ballato da Georgie e la Pauselli insieme a Georgie. Per la Celentano è stata carina e dolcina. Peccato che volesse vedere ben altro. Anche per Emanuel la ballerina potrebbe fare molto di più. Kumo non ha eseguito il compito sui tacchi. Magari lo farà più avanti.

Nuovo ingresso: chi è entrato?

A fare il suo ingresso nel talent di Maria De Filippi è stato, grazie al voto dei prof, il ballerino Giovanni di latino per Raimondo Todaro.

Giovanni ha ballato Despechà con Francesca Tocca. A votare per il suo ingresso sono stati: Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Contrari solo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Emanuel vota sì solo per Todaro. Non vorrebbe far entrare il ragazzo.

Sfida Mida: come è andata?

Mida ha fatto la sua sfida contro MonnaElisa e ha vinto. Entrambi hanno cantato un inedito a testa. Mida ha cantato Rosso Fuoco, un inedito diversissimo da quello che conosciamo che è intitolato Vita terremoto. Lei ha cantato Primavera. Secondo il giudice esterno il brano di Mida funziona. Quello della sfidante è retto solamente dal coro nel ritornello.

La sfida di Holy Francisco viene registrata a porte chiuse e probabilmente la vedremo la prossima settimana e non domenica.

Gossip: volano baci durante le pause pubblicitarie

Mew è andata a consolare Matthew – molto basso in classifica – durante la pubblicità e si sono scambiati un bacio

Holy Francisco e Sarah si sono scambiati un bacio

