Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata in onda domenica 29 gennaio su Canale 5 dalle 14 alle 16.30 circa? Quali saranno gli ospiti? Quali le sfide. Ecco tutti gli spoiler che possiamo fornirvi grazie alla nostra collaborazione con Amici News. Anche questa settimana la puntata è davvero molto attesa. C’è sempre una sfida in sospeso e in tanti vogliono sapere come andrà a finire. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti famosi del 29 gennaio

Giudici per le gare di canto e ballo e ospiti musicali. Chi vi sarà ad Amici di Maria De Filippi per la puntata di domenica 29 gennaio 2023? Cosa è emerso dalla registrazione odierna avvenuta negli studi Elios? Settimana scorsa a giudicare la gara di canto è giunto in studio Gerry Scotti. Il conduttore dell’ammiraglia Mediaset ha ricevuto il testimone da Alessandro Cattelan, presente la settimana precedente. Questa settimana chi giudicherà i ragazzi? Tornerà per caso Beppe Vessicchio visto che a quanto pare non sarà impegnato con Sanremo? Quali saranno gli ospiti musicali dopo Ernia che nella scorsa puntata ha presentato il suo ultimo singolo e lanciato il tour? Ecco tutti i nomi dei presenti.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

Amici 22 la sfida di Samu: il futuro del ballerino

Dopo il Capodanno gate Samu è stato messo in sfida come gli altri ragazzi coinvolti. La giudice, però, non è riuscita subito a scegliere tra lui e Paky e ha chiesto di congelare il risultato per dar modo di dare la possibilità ai ragazzi di prepararsi su una comparata. Settimana scorsa è andata in onda la sfida, ma la giudice non è riuscita a prendere una decisione definitiva e a toglierla dai pasticci ci ha pensato Alessandra Celentano offrendo allo sfidante un banco all’interno nella scuola. Risultato? Maria De Filippi ha annunciato a Samu che avrebbe dovuto fare una nuova sfida. Cosa è accaduto questa volta?