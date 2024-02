Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata di domenica 25 febbraio 2024 in onda a partire dalle 14.00 circa su Canale 5? Le talpe di Amici News ci svelano tutto su: ospite, sfide, prove, liti, gossip e possibili eliminazioni. Ecco gli attesissimi spoiler dalla registrazione odierna. Settimana scorsa abbiamo assistito ad una puntata super in cui sono state assegnate nuove maglie per il Serale e sono giunti come ospiti molti cantanti di Sanremo 2024 che hanno fatto parte del talent negli anni passati. Domenica cosa succederà?

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti 25 febbraio: chi vi sarà?

Alessandra Amoroso aveva promesso, in video, che sarebbe stata ospite questa settimana. Avrà mantenuto la promessa? Emma Marrone, Sangiovanni e i Santi Francesi sono artisti che sono passati nella scuola di Maria De Filippi e che il pubblico vorrebbe tanto veder ritornare in studio. Saremo accontentati? Ecco cosa abbiamo saputo dalle talpe di Amici News. Domenica 25 febbraio a partire dalle 14.00, su Canale 5, potremo ammirare:

ospiti musicali :

: giudici delle varie gare:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Maglie per il Serale: ne sono state assegnate di nuove?

Ad ottenere il passaggio al Serale sono stati: Dustin, Gaia, Martina, Marisol e Hodel. Ovvero tre ballerini, di cui due di Alessandra Celentano, e due cantanti. Cosa succederà? Settimana scorsa ci hanno ricordato che mancano ancora tre puntate. La corsa alla prossima fase del programma si fa sempre più accesa. Chi riuscirà ad ottenere la tanto agognata maglia d’oro che da diritto di poter danzare o cantare nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset?

Amici 23 gara canto, la classifica?

Cosa è accaduto durante la gara canto? Chi ha ottenuto il primo posto e chi si è dovuto accontentare dell’ultimo? Quali sono stati i brani che i vari ragazzi della scuola hanno eseguito?

primo posto

ultimo posto

Sfida di ballo: ecco cosa è successo

Qual è la classifica di ballo?