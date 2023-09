Finalmente sta per tornare Amici di Maria De Filippi e noi siamo prontissimi per fornirvi, grazie alle talpe di Amici News, le anticipazioni in esclusiva sulla prima puntata in onda domenica 24 settembre nel primo pomeriggio di Canale 5. Quali allievi andranno a comporre la nuova classe del talent Mediaset? Chi saranno gli ospiti chiamati dalla conduttrice per una scoppiettante prima puntata? Ecco tutte le news.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: il ritorno in studio di Mattia Zenzola

Come tradizione vuole il campione della passata edizione, ovvero di Amici 22, sarà in studio per consegnare l’ambita coppa. Quindi è facile pensare che il primo ospite di Amici di Maria De Filippi per la puntata di domenica 24 settembre sarà proprio Mattia Zenzola. Oltretutto ha già postato sui social alcuni video che lo ritraggono dormire con la coppa in hotel.

Ci saranno altri ospiti in puntata? Se sì, quali saranno?

I prof di Amici 23 e le loro scelte

Nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi verrà formata la classe di allievi per il nuovo anno scolastico. Attendiamo dunque con ansia che i professori facciano le loro scelte e ci svelino le loro preferenze. Chi entrerà nella scuola? Quanti ballerini? Quanti cantanti?

Per cercare di fare qualche pronostico possiamo provare a dire che ormai i professori li conosciamo già abbastanza. Rudy Zerbi, prof di canto, ama i giovani trapper o rapper e pare apprezzare meno chi ha un vocione e spara acuti ogni due per tre o chi utilizza molto il vibrato. Mamma chioccia, pardon, Lorella Cuccarini, invece, ha gusti più ampi mentre Anna Pettinelli ha ancora il libro nero delle rime trap ed è molto attenta alle barre che scrivono gli alunni.

Tra i prof di ballo, invece, sappiamo benissimo cosa cerca Alessandra Celentano. A lei occorre un ballerino con il fisico perfetto ed il collo del piede da premio Oscar. Un ballerino capace di eccellere nel classico, ma anche versatile e abile nelle altre discipline. A darsi battaglia nella scelta degli alunni, visto che anno scorso se ne sono contesi alcuni, potrebbero essere più Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.