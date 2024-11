Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la nona puntata in onda domenica 24 novembre 2024 sull’ammiraglia Mediaset? Ecco tutti gli spoiler che possiamo fornirvi su: ospiti, sfide, esibizioni, classifiche, liti e gossip. Curiosi? Ecco le nostre dettagliate anticipazioni sulla puntata del noto talent di Canale 5 in onda dalle 14.00 alle 16.00 circa.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: tutti gli ospiti

Tutti si stanno chiedendo in primis chi vi sarà Amici di Maria De Filippi in qualità di ospiti del 24 novembre? Proviamo a fare ipotesi. Tanti volti noti devono ancora tornare nel programma. Tanti ex concorrenti potrebbero far capolino. Tra gli artisti potrebbero tornare in studio Elisa, che ha un nuovo singolo da promuovere, ma anche Renga, Nek, Gerry Scotti e molti altri. Tra gli ex? Raimondo Todaro che potrebbe tornare nelle vesti di giudice. Oltre a lui ci sono ex concorrenti quali: Briga, Alex Wyse, Wax, Albe e Riki.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Quali saranno gli ospiti del 24 novembre vedremo in puntata:

ospiti:

giudici:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A REGISTRAZIONE TERMINATA +++

Amici 24: come sono andate le sfide?

Cosa è accaduto durante le sfide di: Vybes e Rebecca?

La classifica della gara canto

Cosa è accaduto durante la gara canto?

Ballo: ecco come è andata

Cosa è accaduto durante la gara di ballo? Ecco la classifica