Tutto pronto per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni per domenica 23 novembre 2025. Cosa accadrà? Possiamo darvi in anteprima gli spoiler sui nomi degli ospiti presenti in studio, sulle sfide e sulle varie prove sostenute dai ragazzi di Amici 25. Curiosi di scoprile?

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 23 novembre: gli ospiti

Secondo le ultime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi per il 23 novembre quali ospiti approderanno in studio? Abbiamo già potuto rivedere tornare sul palco dove tutto ha preso il via: Irama, Emma Marrone, Annalisa, Giordana Angi, Sarah Toscano e Mida oltre a Vip del calibro di: Alessandro Cattelan, Ornella Vanoni, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Chi si aggiunge a questa illustre lista? Ecco chi vedremo:

In qualità di giudici: Noemi e Fiorella Mannoia per il canto, Sergio Bernal, ballerino classico, per il ballo.

Come ospiti musicali: Noemi che canta Bianca, nuovo singolo. Oltre a lei anche Fulminacci canta Niente di particolare.

Amici 25, sfide e nuovi ingressi

Come sono andate questa settimana le sfide? Maria Rosaria l’ha sostenuta durante il day time in onda mercoledì 19 novembre. E’ riuscita a vincerla, ma dal colloqui con la maestra Celentano abbiamo capito che se non migliora, anche piuttosto in fretta, tra un mese non ci sarà più posto per lei nella scuola.

Nessuno eliminato. Ci sono però tre nuovi ingressi. Lorenzo ed Elena per il canto. Giorgia per la danza classica. Tutti e tre dovranno scegliere i loro professori. Elena è stata proposta da Anna per l’ingresso.

Pierpaolo: sfida vinta. Probabilmente vedremo il tutto nel day time di venerdì 21 novembre.

Paola: sfida vinta. Fa subito la sfida rimasta in sospeso dalla scorsa settimana. Giudice: Gabriele Rossi. Paola batte Alexia ballando Se ti innamori muori mentre la sfidante danza sulle note di Hold me like you used to. Paola vince perché ha un movimento migliore della sfidante.

Riccardo: sfida vinta. Sfida giudicata da uno dei direttori della Sony. Lui canta Vorrei incontrarti tra cent’anni. Lo sfidante canta: Stiches.

In sfida settimana prossima vanno: Flavia e Plasma per il canto. Alessio per il ballo. Si deve capire chi andrà per il ballo tra Paola ed Emiliano. Dalla votazione dei compagni è stata scelta Paola. Emiliano si è però proposto per la sfida al posto suo. Si deciderà in casetta. Emiliano si è comunque scusato con Maria De Filippi per non essersi proposto subito. In realtà tutti hanno cercato di fargli capire che doveva buttarsi e proporsi. Lui ha tergiversato tanto. A insistere sono stati: Zerbi, Maria stessa e anche Flavia. Solo alla fine, all’ultimo secondo, il ballerino si è destato. La De Filippi è stata una dei primi a ritenere ingiusto che votassero tutti Paola per la sfida in quanto ne aveva appena fatta e vinta una.

Gara canto: la nuova classifica

Cosa è accaduto durante la nuova gara canto questa settimana? La classifica è stata così creata:

Primo posto: Valentina canta Susan. Fiorella Mannoia le dice che nonostante lei abbia cantato in inglese, visto che lei lo capisce poco, le è veramente arrivata con l’interpretazione. Ora avrebbe voglia di sentirla cantare anche in italiano. Maria ha detto a Valentina che era un super complimento detto da una artista del suo calibro.

Secondo posto: Michele canta Vampire di Olivia Rodrigo. Secondo Noemi ha una bella voce potente, ma deve cercare più contatto con il pubblico. Ci sono due cose per cui si canta: una sorte di ego per cui ci si vuole far vedere, ma soprattutto la voglia di trovare una connessione con il pubblico, di trasmettere energie ed emozioni e riceverne altrettante.

Terzo posto: Gard canta Me gustas tu di Alfa con le barre. Il cantante dice che di essere stato in ansia perché non abituato a pezzi del genere. Fiorella gli dice che lo capiscono, perché sia lei che Noemi vanno più sul melodico. Nonostante ciò ha fatto bene a rischiare, altrimenti si rimane sempre uguali a sé stessi. Bisogna sperimentare, visto che adesso nella scuola possono farlo. Gli fanno i complimenti e sottolineano che è stato comunque credibile anche con questo tipo di brani. Gli dicono inoltre che ha un bel beat e sta bene sul tempo nonostante sia abituato a pezzi più melodici.

Quarto posto: Opi canta Tu sei per me. Per Zerbi è ampiamente sufficiente e gli dice che finalmente le canzoni sono giuste per lui. Gli viene detto che è arrivata la sua anima quanto cantava.

Quinti e sesto posto: Angie e Plasma. Angie ha cantato One degli U2. Noemi le dice che la canzone era difficilissima, che ha una bella voce, ma lei avrebbe messo meno “mielismi”. Plasma canta Tasche piene di sassi con barre. A Plasma Fiorella dice di non cantare tutto in modo piatto, di dare più dinamica al brano. Nonostante ciò le è piaciuto.

Ultimo posto: Flavia canta Due vite di Marco Mengoni. Le vengono fatti i complimenti per l’interpretazione, ma le viene anche detto che si sentiva che era molto emozionata. Flavia ci è rimasta molto male per essere arrivata ultima e si è messa a piangere. Durante una pausa pubblicitaria ha anche detto al pubblico che “Non ce la fa più“.

Gara ballo: le esibizioni e la classifica

Per quanto riguarda i ballerini, invece, la classifica è stata così stilata:

Primo posto: Maria Rosaria balla una rumba con Mattia sulle note di Disfruto. Il giudice le dice che questa è la danza e le fa un sacco di complimenti.

Secondo posto: Alex balla un jive sulle note di Blue suede shoes con Alessia. Il giudice gli dice che ha un movimento di gambe incredibile e una energia molto coinvolgente. Gli è pertanto piaciuto tantissimo nella coreografia. Soprattutto il movimento dei piedi e come ha lavorato con il pavimento.

Terzo posto: Pierpaolo ha ballato Il cielo. Un assolo. Essendo una coreografia molto interpretativa ha ricevuto un sacco di complimenti. Secondo il giudice dovrebbe stare su grandi palchi. Qui si apre una diatriba tra Maria e la Celentano.

Quarto posto: Anna balla la nuova canzone di Petit dal titolo Un bel casino con Michele. Le viene detto che è musicale e dinamica e che va bene con il partnering.

Quinto e sesto posto: Emiliano e Paola. Paola balla Un briciolo di allegria con Francesco. Emiliano balla Black and gold poi balla Wonder, ma fuori gara. A Paola viene detto che si vede la connessione con il suo partner, davvero molto bella.

Ultimo posto: Alessio. Gli viene detto che ha un bel contatto con il pubblico, ma deve migliorare il suo movimento.

Gli altri inediti presentati alle radio

Dopo Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi anche gli altri allievi hanno presentato agli esperti della radio i loro inediti. Ecco i giudizi dei rappresentanti di: Radio Z, Radio RDS e Radio 105.

Valentina canta l’inedito scritto da Angelina dal titolo Meglio. Una canzone di speranza in cui si riconosce molto la mano di Angelina e questo lo fanno notare tutti i rappresentanti delle radio.

Flavia canta Qualcosa di grande.

Riccardo canta Prima di adesso. Gli dicono che ha una canzone classica, moderna e radiofonica. Gli hanno detto che è anche un brano internazionale nel panorama musicale.

Michele canta Leggerezza d’amore. Gli hanno detto che il suo inedito è un diesel, cresce con gli ascolti.

Gli inediti dei ragazzi usciranno il 28 novembre su tutte le piattaforme.

Compiti voluti dai professori

Il primo ad eseguire un compito è il ballerino Alessio. Materia? Latino. Deve ballare un cha cha che viene dimostrato da Mattia sulle note di Mon Cherie. Non superato. Si apre una discussione perché Alessandra Celentano pensa che Alessio sia bravo solo nel suo stile e non negli altri. Emanuel Lo, invece, difende il suo allievo. I due professori discutono anche sul fisico di Alessio. Secondo la Celentano è più muscoloso Plasma che è un cantante.

News e gossip

Nella registrazione odierna pare sia stato registrato anche un pezzo di programma che verrà mandato in onda nel day time da lunedì prossimo in quanto a condurre non c’era più Maria De Filippi, bensì Lorella Cuccarini. Cosa vedremo? L’ingresso dei tre nuovi allievi. Anna Pettinelli ha proposto l’ingresso di Elena. La nuova allieva ha cantato Big Black Horse and the cherry tree e poi Zitti e Buoni. Lorenzo è entrato cantando un inedito e una cover accompagnandosi con la chitarra Marla. Giorgia, la ballerina, ha danzato Kitri, la variazione e Mount Everest ovvero una coreo tra il modern e il neoclassico.

Ecco Lorenzo, uno dei tre nuovi ingressi della registrazione di oggi.#Amici25

Dei tre, Lorenzo forse è il più conosciuto. E’ stato visto anno scorso arrivare in finale X Factor.

Visualizza questo post su Instagram

Si apre una diatriba tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Come mai? La conduttrice fa notare alla maestra che il giudice della gara ballo ha detto la stessa cosa sia a Maria Rosaria che a Pierpaolo. Entrambi gli sono particolarmente arrivati con l’interpretazione nelle coreografie. Bernal ha speso tanti complimenti per entrambi, ma soprattutto su Pierpaolo dicendogli che un ballerino come lui dovrebbe stare su grandi palchi perché gli ha trasmesso tutto il racconto della coreografia con la danza. La Celentano ha però continuato a dire che Pierpaolo non gli piace. La Cele l’ha ripetuto. La discussione si è accesa. Ad un certo momento la Cele si è alzata e ha detto che se la facevano arrabbiare si alzava e se ne andava e poi è andata ad abbracciare Maria De Filippi.

A inizio puntata , visto che da poco è stato il compleanno di Alessandra Celentano, Maria De Filippi ha scherzato sul fatto che avesse fatto una grande festa, ma non avesse invitato nessuno di loro. Zerbi si è intromesso per dire che la maestra ha festeggiato al famoso Perla Blu. Successivamente Maria De Filippi ha continuato a prendere in giro la Celentano. La conduttrice ha scherzato sul fatto che la maestra fosse stata più volte a cena con il giudice di ballo.