Cosa succederà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2023? Ecco ospiti, sfide e possibili eliminazioni o meglio tutti gli spoiler emersi dalla registrazione odierna e che possiamo raccontarvi grazie alla collaborazione con Amici News. La puntata è davvero attesissima. Dopo il Capodanno – Gate, dopo una settimana in cui sui media si sono fatte diverse congetture e sui social si sono susseguite voci su voci, quale sarà il mood? Si cercherà di voltare pagina?

Amici di Maria De Filippi: gli ospiti di domenica 22 gennaio 2023

Alessandro Cattelan ha giudicato i cantanti settimana scorsa, mentre, come ospite musicale, vi era Deddy. Domenica 22 gennaio 2023 chi approderà in studio? Chi ha invitato Maria De Filippi questa settimana ad Amici 22? Si avvicina Sanremo e molti artisti potrebbero essere già impegnati in prove per il Festival. Forse è difficile che vedremo LDA e Albe presentare il loro singolo insieme. C’è però una news molto interessante. Controllando la classifica su iTunes chiunque può scoprire tra le alte posizioni un nuovo singolo di Simonetta Spiri. Il brano si intitola Elegante. La potremo dunque rivedere sul palco del talent che la vide tra i protagonisti tra il 2007 e il 2008? Vediamo un po’ cosa ci dicono le anticipazioni raccolte dalle talpe di Amici News.

Sfida congelata di Samu: cosa è successo?

Settimana scorsa la sfida di Samu è stata congelata. La giudice non sapeva decidere tra lui e lo sfidante e ha chiesto di poter vedere una prova comparata. Siccome la sfida era stata decisa al momento, per via del provvedimento disciplinare preso a causa di quanto accaduto a Capodanno, il ballerino di Emanuel Lo e lo sfidante non avevano preparato una stessa coreografia. Per questo il risultato è stato congelato e ad entrambi è stato dato modo di studiare uno stesso brano per un nuovo duello. Come finirà? Samu riuscirà a tenersi la maglia?

Amici 22, gara canto: la classifica e le news

Come è andata la gara canto? Cosa hanno cantato i vari talenti della scuola di Amici 22? Ecco tutte le news e la classifica.