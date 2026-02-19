Siamo oltre la prima metà di febbraio. Il Serale si avvicina inesorabile. Cosa accadrà pertanto ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per la puntata in onda domenica 22 febbraio 2026 su Canale 5? Chi altri otterrà la maglia e l’accesso alla fase successiva del talent dell’ammiraglia Mediaset? Ecco tutte le news e gli spoiler. Scopriamo insieme cosa vedremo andare in onda durante: la gara canto e la gara ballo, ma anche quali saranno gli ospiti che la padrona di casa ha convocato in studio questa settimana. Occhi puntati, infine, sui talenti della classe. Le maglie sono limitate e non tutti potranno riuscire ad accedere al Serale.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti

Cosa ci dicono le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi sugli ospiti della puntata in onda domenica 22 febbraio a partire dalle 14? Nelle ultime settimane grandi cantanti hanno giudicato i talenti della scuola oltre a presentare i loro brani e a lanciare i loro tour. Con l’avvicinarsi di Sanremo 2026 sicuramente la padrona di casa avrà fatto più fatica a trovare qualcuno disponibile, ma sappiamo che possiamo sempre fidarci di lei. Nella scuola, infatti, sono sempre giunti ospiti molto famosi per una esibizione spettacolare e ricca di emozioni o anche solo per fornire il loro giudizio e qualche consiglio utile alle giovani leve. Chi vi sarà dunque questa settimana?

In qualità di giudici: signori del pubblico scelti a caso dai prof.Scelti 3 signori per il canto e 2 per il ballo. Maria ha scelto quelli di ballo con la Celentano. Con Lorella vengono scelti quelli di canto. Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato di supporto.

Come ospiti musicali: Briga

Serale Amici 25: chi vi accede?

Settimana scorsa hanno ottenuto l’ambita maglia e pertanto anche l’accesso al Serale, due ballerini e un cantante: Emiliano, Alex e Michele. Chi si aggiungerà questa settimana? I professori del programma riusciranno a trovarsi concordi su altri allievi?

Angie al Serale.

Amici 25: la gara canto

Questa settimana nella gara si sono esibiti solo:

Primo posto: Lorenzo

Secondo posto: Angie

Terzo posto: Riccardo

Quarto posto: Valentina

Quinti posto: Gard

Ultimo posto: Elena

Gara ballo: classifica ed esibizioni

La classifica per i talenti di Amici 25 in gara questa settimana ovvero:

Primo posto: Nicola

Secondo posto: Simone viene criticato dalla Abbagnato per le linee. La Peparini lo difende dicendo che ha iniziato da poco e che è un ballerino di brake dance.

Terzo posto: Antonio

Ultimo posto: Giulia

Ricordiamo che chi arriva ultimo non finisce più in sfida, ma perde l’opportunità di presentarsi davanti ai professori e tentare di accedere al Serale.