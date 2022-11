Come ogni settimana eccoci qui per parlare di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni della puntata di domenica 20 novembre con i nomi degli ospiti, l’esito delle sfide e tutti i dettagli su eventuali eliminazioni. Ecco tutti gli spoiler emersi dalla registrazione odierna del talent di Canale 5 e che possiamo raccontarvi grazie alla collaborazione con Amici News. Occorre sottolineare, prima di tutte le nuove news, che la puntata del 20 novembre andrò in onda dalle 14.00 alle 16.00 e non più alle 16.30 come nelle scorse settimane.

Amici 22 ospiti puntata 20 novembre 2022: ecco chi sarà in studio

Nell’arco di questi mesi abbiamo visto numerosi ospiti approdare sul palco di Amici 22. Solo settimana scorsa Maria De Filippi ha avuto l’onore di presentare Giorgia, che ha fatto ascoltare a tutti Normale, suo nuovo singolo, ed Alessandra Amoroso che si è esibita sulle note di Notti Blu, suo nuovo singolo.

Chi ci sarà in studio questa settimana? Chi ha chiamato la conduttrice per il nuovo speciale pomeridiano in onda la domenica pomeriggio?

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono nate molte coppie

Durante il day time di questa settimana abbiamo assistito alla nascita di nuove coppie, al ritorno di fiamma di alcune vecchie e anche a litigi e screzi amorosi. Insomma nella scuola di Amici 22 i talenti non pensano solo alle lezioni di canto e ballo, ma stringono legami e si scambiano affettuosità. Oltre a Megan e Gianmarco – che per ora abbiamo lasciato al momento dello scoppio del palloncino a forma di cuore da parte di lui – oltre a Maddalena e Mattia, che abbiamo visto litigare e poi fare nuovamente pace – pare esserci stato un ritorno di fiamma fra Wax e Claudia e nuove tenere effusioni. I due dopo il primo bacio si erano allontanati. A distanza di qualche settimana, però, le cose paiono essere nuovamente cambiante. Altra coppia? Quella composta da Piccolo G e Federica.