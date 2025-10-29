Sesta attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa dicono le anticipazioni per domenica 2 novembre 2025? Cosa è accaduto durante le sfide, quali ospiti sono approdati in studio? Ecco tutte le news sulle varie prove sostenuti dagli allievi della scuola più spiata d’Italia.

Amici di Maria De Filippi 2 novembre: gli ospiti e anticipazioni

Chi vi sarà nella sesta puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 2 novembre 2025? Dopo Irama ed Emma Marrone che hanno presentato i loro ultimi brani e lanciato gli incontri con i fan, dopo Sarah Toscano e Mida, oltre che Chiamamifaro e TrigNO, approderanno in studio altri ex concorrenti? I fan attendono con ansia molti volti noti all’interno del programma; da Mew ad Angelina Mango, da Wax a Petit. Ecco perché è importante scoprire chi vedremo in studio. In qualità di:

giudici : Dardust che ha presentato il nuovo bravo con il corpo di ballo (composto da: Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele), Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis per il canto, Samantha Togni per il ballo.

: che ha presentato il nuovo bravo con il corpo di ballo (composto da: Giulia Stabile, Elena, Isobel, Francesco e Michele), per il canto, Samantha Togni per il ballo. ospiti musicali: Dardust e Giordana Angi che ha presentato il nuovo singolo dal titolo Dammi un bacio.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Sfide: ci sono eliminazioni?

Partiamo dal noto cruciale. Come sono andate le sfide. Ricordiamo che vi sono solo quattro ragazzi perché la quinta in sfida sarebbe stata la cantante Penelope, alunna di Rudy Zerbi. Penelope però ha deciso di ritirarsi e lo abbiamo visto nel day time di martedì 28 ottobre 2025.

Plasma vince la sfida che viene effettuata dopo la gara canto. Lui e lo sfidante hanno cantato entrambi il loro inedito. Giudice? Charlie Rapino. Quest’ultimo dice che lo sfidante è perfetto. Vince Plasma perché a lui piace l’imperfezione. E’ questo il vero pregio.

che viene effettuata dopo la gara canto. Lui e lo sfidante hanno cantato entrambi il loro inedito. Giudice? Charlie Rapino. Quest’ultimo dice che lo sfidante è perfetto. Vince Plasma perché a lui piace l’imperfezione. E’ questo il vero pregio. Anna. Sfida vinta. La vediamo nei prossimi giorno nel day time.

La vediamo nei prossimi giorno nel day time. Pierpaolo è il primo a fare la sfida. Con lui si apre la puntata. Garrison Rochelle come giudice. Pierpaolo vince contro Riccardo.

Nessun eliminato.

Prossime sfide? Maria Rosaria e Pierpaolo per il ballo perché Pierpaolo arriva ultimo e Maria Rosaria finisce al ballottaggio con Anna. I voti dei ragazzi sono pari (4 a 4) a quel punto interviene la Celentano e dice a Maria Rosaria di proporsi per la sfida. Per il canto: Flavia e Angie.

Amici 25 gara canto: la classifica

Come è andata la sesta gara canto nella scuola di Amici 25? Con quali pezzi si sono esibiti i ragazzi e quali giudizi hanno raccolto da professori e ospiti?

primo posto Gard canta Fai rumore.

secondo posto Michele

terzo posto Valentina. Le è stato detto che deve migliorare l’interpretazione. Maria De Filippi le dice quando torna a posto che è molto educata e fa i complimenti ai genitori. Le chiede in più se dicendole che deve migliorare l’interpretazione abbiano toccato un tasto dolente e lei dice di sì.

quarto posto Michelle canta Dieci. Vanessa le ha detto che è molto dolce e lo rivede.

quinto posto Riccardo canta Cinque giorni. Gli dicono che ha coinvolto bene il pubblico. Nicolò gli dice che è stato bravo e che si vede che è il mestiere che vuole fare.

sesto e settimo posto Opi e Angie. Angie ha cantato 100 messaggi. Dardust gli dice che non aveva abbastanza forza. Opi canta River. A Lui viene detto che ha un graffiato molto bello, ma che deve lavorare ancora tanto.

ultimo posto Flavia canta Fiamme negli occhi. Dardust gli dice che è stata un po’ piatta. Ha un timbro originale, ma deve imparare a sfruttarlo.

Gara ballo: ecco cosa è successo

Cosa è accaduto durante la gara ballo?

Alex balla Suavemente con Alessia. La Celentano gli dice che ha il piede che sembra una bistecca congelata. Maria scherzando dice che deve diventare un filetto.

secondo posto, Alessio. La Togni dice che è stato molto bravo. Giuste le espressioni. Non deve però esagerare. Proprio sulla questione facce di Alessio parte nuovamente una discussione. Il tema è piuttosto caldo viste le ultime critiche di Alessandra Celentano. Questa volta la maestra gli ha dato però 7.5.

terzo posto Paola che esegue un passo a due con Michele. La Togni le dice che sembra entrare e uscire dalla coreografia. Deve essere più sicura.

quarto e quinto posto Maria Rosaria e Anna. A Maria Rosaria – che ha ballato con Mattia – la Togni dice che ha conosce fin da piccola e di averla sempre ritenuta un talento, ma il suo problema più grande è che inarca la schiena. Ad Anna invece la Togni dice le stesse cose che ha detto a Paola.

ultimo posto Pierpaolo balla Piangere a 90. La Togni gli dice che tende ad alzare troppo le spalle e non respira.

Nessuna news su Emiliano. Potrebbe avere ancora la maglia sospesa.

Compiti voluti dai prof

Alex realizza il compito voluto da Alessandra Celentano e dimostrato da Alessia e Mattia e supera la prova. La maestra gli fa anche i complimenti. Solo Emanuel gli fa delle critiche dicendogli che se balla da solo o in coppia non si nota perché lui è sempre e solo concentrato su di sé.

Liti, news , gossip, momenti divertenti