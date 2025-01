Seconda puntata in onda nel 2025. Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per domenica 19 gennaio 2025? Nella scuola inizia ad esserci aria di Serale, quantomeno si inizia a pensare al prossimo futuro. Ne è una prova il fatto che Anna Pettinelli abbia eliminato Ilan Muccino proprio in previsione della formazione della sua squadra. Le sfide in sospeso? I fan attendono di scoprire cosa accadrà ai ragazzi. Alcuni attendono l’esito ancor prima dell’arrivo delle festività natalizie. Ecco tutte gli spoiler che possiamo fornirvi sulla puntata del talent Mediaset in onda domenica, su Canale 5, a partire dalle 14.00.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni e ospiti

Chi vi sarà ad Amici di Maria De Filippi come ospiti? I nomi papabili sono davvero numerosi. Tanti ex allievi potrebbero tornare a far capolino nella scuola al fianco di Maria De Filippi, ma anche tanti personaggi famosi. Nonostante Sanremo si avvicini a passi da gigante, non è detto che Giorgia, Achille Lauro ed altri non possano essere presenti in studio. Potrebbero far capolino anche Gerry Scotti, Sabrina Ferilli ed altri amici stretti del programma e della conduttrice.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++

Chi vi sarà nella puntata di Amici 24 del 19 gennaio? In qualità di:

ospiti musicali:

giudici delle gare:

Amici 24, sfide: i verdetti

Settimana scorsa non è stata disputata alcuna sfida. Ad avere la maglia rossa sono ancora: Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro, ma anche TrigNO e Nicolò. Settimana scorsa, oltretutto, altri allievi sono arrivati ultimi, ma nulla è stato svelato sul loro futuro. Queste sfide avranno avuto luogo?

La classifica della gara canto

Come è andata questa settimana la gara canto?

Gara ballo: la classifica

Cosa è successo, invece, in gara ballo?

++ IN AGGIORNAMENTO +++