Cosa accadrà nella quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi che vedremo in prima serata su Canale 5 sabato 18 aprile 2026? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler che abbiamo raccolto dalla registrazione odierna. Scopriamo insieme come si sono svolte le varie manche, quali prove hanno portato sul palco i vari talenti della scuola più spiata del piccolo schermo e chi di loro è finito al ballottaggio e pertanto a rischio eliminazione.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: gli ospiti annunciati

In primis è bene soffermarsi sulle anticipazioni svelate sui social ufficiali di Amici di Maria De Filippi e dal comunicato stampa in merito agli ospiti della puntata. Chi ha convocato la padrona di casa per giocare con Alessandro Cattelan ed intrattenerci, ovvero chi verrà a promuovere dischi o a strapparci un sorriso nel momento di maggior tensione, ovvero quello vicino al ballottaggio finale per l’eliminazione. In soldoni vedremo:

Giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario. Giudice speciale: Cristiano Malgioglio

Ospite con ruolo Speciale: Alessandro Cattelan

Ospiti musicali: Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci

Ospiti vari: Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, così come annunciato sugli account social ufficiali nella giornata di martedì scorso.

Ospite comico: Carlo Amleto fa un monologo sulla scuola. Balla anche così come lo abbiamo visto ballare a Step.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante. Si prega di aggiornare la pagina +++

Le squadre del Serale: chi è rimasto dopo le prime quattro puntate

Ad oggi, dopo le eliminazioni avvenute nelle prime quattro puntate del Serale di Amici 25 le squadre in gara sono così composte. In quella degli Zerbi-Cele vi sono: Elena e Riccardo per il canto ed Emiliano e Nicola per il ballo. In quella di Emanuel Lo e Anna Pettinelli vi sono: Gard per il canto e Kiara e Alessio per il ballo. In quella della Peparini e della Cuccarini vi sono: Angie e Lorenzo per il canto ed Alex per il ballo.

Serale Amici 25: la prima manche

Cosa vedremo nella prima manche della quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi? A sfidarsi saranno: Cuccarini e Peparini vs Zerbi Cele.

guanto tango: Nicola vs Alex. Vince Alex

Angie canta Don’t leave me this way vs Emiliano e vince Emiliano che balla Anima fragile.

Lorenzo vs Nicola e viene annullata. Lorenzo canta Wild Child.

Elena vs Alex e vince Elena che canta Amore disperato.

Al ballottaggio Lorenzo e Alex. Lorenzo canta She’s always a woman. Alex balla Give me everything. A rischio eliminazione finisce Lorenzo.

Seconda manche

Quali sono state le sfide della seconda manche? A contrapporsi saranno: Zerbi-Cele vs PettiLo.

guanto cuore: Riccardo vs Gard e vince Riccardo. Cantano Quando finisce un amore.

Kiara vs Riccardo canta Tango di Tananai e vince Kiara che balla sulle note di Love in the dark.

guanto passo a due in cui vince Nicola. La canzone su cui ballano è: Paname anonyme.

Ballottaggio: Alessio che balla Numb e Kiara che balla Only Girl. Kiara finisce a rischio eliminazione.

Terza manche

Cosa è accaduto nella terza manche? A sfidarsi sono gli ZerbiCele e i CuccaPepa.

Al ballottaggio: Riccardo che canta Il ritmo delle cose, Emiliano che balla Fireworks e Nicola che balla una variazione.

Il gioco di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan, invece, questa settimana, ha dovuto dirigere due coppie diverse di avversari all’interno del gioco Password. Le coppie vengono composte da Luca Laurenti e Amadeus contro Malgioglio e Vanessa Incontrada. Le parole da indovinare erano: Nacchere, Lingerie, Idraulico, Cacao e supercaligragilistichespiralidoso. Malgioglio riesce a far indovinare Cacao con una parola sola.

Ballottaggio ed eliminazione

Chi è finito al ballottaggio e chi è stato eliminato? Kiara, Riccardo e Lorenzo.

News e liti

C’è stata una grossa discussione tra Gigi D’Alessio e la Pettinelli. Il motivo? Gard si è interrotto e Gigi D’Alessio ha fatto un commento che ha fatto infuriare la Pettinelli.

Premio Enel: a vincerlo questa settimana è stata Angie.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costantea +++