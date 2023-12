Cosa è accaduto ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata in onda domenica 17 dicembre 2023 a partire dalle 14.00 circa su Canale 5? Ecco ospiti, prove e news grazie ai preziosissimi spoiler delle talpe di Amici News. Cosa dovremo aspettarci? Colpi di scena, nuove prove entusiasmanti, compiti e liti tra i prof? Cosa vedremo in tv dopo la registrazione odierna? In attesa di scoprire tutte le anticipazioni ricordiamo che quello di domenica 17 sarà l’ultimo appuntamento di questo 2023 con gli speciali pomeridiani. Il day time, invece, andrà in onda fino al 22 dicembre sull’ammiraglia Mediaset.

Amici di Maria De Filippi, ospiti 17 dicembre: chi vi sarà?

Chi vi sarà ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ospiti del 17 dicembre? Chi ha invitato la conduttrice per la puntata del talent che potrebbe aver un sapore natalizio? C’è chi si attende l’arrivo di Piccolo G, Federica o Cricca. Quest’ultimo ha il nuovo singolo in uscita il 15 dicembre e la sua fidanzata, Isobel, è una dei professionisti di ballo. C’è chi vorrebbe sentire Lorella Cuccarini nella nuova versione di uno dei suoi più grandi successi e chi invece punta tutto su nomi del panorama musicale italiano. Per ora mancano all’appello volti che in passato sono stati nel programma e hanno fatto da giudici o coach. Cosa ci dicono le talpe? Ecco chi ha ricoperto i ruoli di:

ospite musicale:

giudice:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Amici 23, gara cover: la classifica dei cantanti

Settimana scorsa è arrivata ultima Lil Jolie. Questa settimana cosa è accaduto? Ecco la classifica dei cantanti dopo la gara cover.

Gara ballo: la classifica dei ballerini

Come sono andati i ballerini? La classifica vede:

Compiti ai ragazzi: la valutazione dei professori

Ci sono stati nuovi compiti? Chi si è dovuto mettere alla prova e quali sono state le valutazioni dei rispettivi prof? Sono nate liti?