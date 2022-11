Pronti, partenza, via! Eccoci giunti al consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi, o meglio con le anticipazioni riguardanti la puntata del 13 novembre in merito alla registrazione odierna che vi forniamo grazie alla collaborazione con Amici News. Volete sapere chi saranno gli ospiti? Quali saranno gli ospiti del talent di Canale 5 in onda dalle 14.00 circa? Chi dei ragazzi dovrà affrontare una sfida? Chi invece supererà le varie prove?

Amici 22 ospiti puntata 13 novembre: dagli ospiti musicali ai giudici

Quali sono gli ospiti della puntata di Amici 22 del 13 novembre? Chi approderà in studio in veste di ospite musicale, come nelle scorse settimane hanno fatto: Marco Mengoni, Giordana Angi, i Coma- Cosa, Alex Wyse, Annalisa e molti altri? Chi invece approderà in studio in qualità di giudice come hanno già fatto: Cristiano Malgioglio, Achille Lauro, Ornella Vanoni, Nek, Giorgia e Tommaso Paradiso?

I fan stanno impazzendo sui social perché numerosi cantanti hanno singoli in uscita l’11 novembre 2022. Un esempio? Da un lato vi è Alessandra Amoroso, dall’altro vi sono Albe e LDA. Ovvio che non è che solo gli ex concorrenti possano essere ospiti. Scommettiamo però che anche questa settimana Maria De Filippi ha voluto superarsi?

Gara inediti cantanti e provvedimento disciplinare: ci sono novità?

Durante il day time di mercoledì 9 novembre 2022 sono sopraggiunte due notizie bomba. La prima? Quella riguardante la gara inediti. Il cantante vincitore si aggiudicherà la possibilità di esibirsi live in uno show di prima serata di grande importanza per l’ammiraglia Mediaset. Chi vincerà potrà cioè esibirsi sul palco di Tu si que vales durante la Finale del programma.

L’altra? Il provvedimento disciplinare chiesto da Rudy Zerbi alla produzione per via del poco impegno dimostrato a lezione di teoria musicale da NDG e Tommy Dali. Che succederà ai due ragazzi?