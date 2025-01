Prima puntata del nuovo anno. Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per domenica 12 gennaio 2025? Quante sfide andranno in onda e cosa vedremo nelle varie gare di canto e ballo? La curiosità è tanta anche sugli ospiti che interverranno nel programma di Canale 5, in onda dalle 14.00 circa, sia in qualità di giudici che per presentare a tutti il loro ultimo brano. Ecco i nostri consueti spoiler ricchi di dettagli e news divertenti.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: tutti gli ospiti

Chi vi sarà nella prima puntata del 2025 di Amici di Maria De Filippi in qualità di ospiti? Tra gli ex allievi che hanno lanciato un nuovo brano mancano all’appello: NDG, Mida, Tommy Dali, ma anche Tancredi e Mew, reduci dall’esperienza a Sanremo Giovani. C’è chi attende Gerry Scotti, chi sogna l’arrivo di Marco Mengoni e chi vorrebbe rivedere Gigi D’Alessio ed LDA o Gianni Morandi, Nek, Francesco Renga e molti altri.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Chi ha invitato Maria De Filippi nella prima puntata del nuovo anno di Amici 24? Vi saranno:

ospiti musicali:

giudici delle gare:

giudici delle sfide:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A REGISTRAZIONE TERMINATA +++

Amici 24, sfide: i verdetti per tutti i ragazzi

Prima di Natale ci siamo lasciati con l’eliminazione di Teodora e la vittoria, nelle sfide, di: Vybes, Alessio, Antonia e Chiamamifaro. Mancano all’appello, a causa del provvedimento disciplinare per le pulizie in casetta, le sfide di: TrigNO, Nicolò e Ilan. A loro si aggiungono: Mollenbeck e Dandy giunti ultimi nelle rispettive categorie nell’ultima puntata. Quali saranno state fatte e come saranno andate? Ecco cosa è accaduto.

Gara canto: la classifica

Come è andata questa settimana la gara canto? La classifica vede:

Ballo: la gara e tutti i dettagli

Come sono andati invece i ballerini? Ecco la classifica.

++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++