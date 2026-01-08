Vacanze finite e pertanto siamo qui per le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi per la puntata di domenica 11 gennaio 2026 ovvero la prima puntata del nuovo anno. Cosa accadrà in studio? Quali ospiti approderanno alla corte di Maria De Filippi per dare il via alla lunga corsa verso l’attesissimo Serale? Quanti e quali ragazzi verranno eliminati dal programma in vista della seconda fase del programma, una seconda fase che si avvicina a passi da gigante? Leggete con noi tutti gli spoiler emersi nella registrazione odierna della puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14 circa.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni 11 gennaio: ospiti

Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per l’11 gennaio 2026? Concentriamoci per prima cosa sugli ospiti presenti per la prima puntata del nuovo anno. Negli scorsi mesi abbiamo visto intervenire ex talenti e vip del mondo dello spettacolo italiano come: Cristiano Malgioglio, Carlo Verdone, Gigi d’Alessio, Noemi, Fiorella Mannoia e Alessandro Cattelan, ma anche: Alberto Urso, Stash, Irama, Annalisa, Emma, Giordana Angi e Sarah Toscano. Chi si aggiungerà a questa lista?

In qualità di giudici: per la gara cover i prof di canto, per il ballo i prof di canto. Insomma nessun ospite esterno nei panni di giudice.

Come ospiti musicali: Mara Sattei e Nicolo Filippucci.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante si consiglia di aggiornare la pagina finché questa scritta rossa non scompare +++

Amici 25: chi ha sostenuto le sfide e come sono andate?

Quali sfide sono state sostenute e vedremo in onda l’11 gennaio? A rischio vi erano: Opi e Riccardo per il canto e per il ballo, invece, Anna e Giorgia.

La puntata inizia con la sfida di Anna che viene eliminata. Al suo posto entra Kiara. A giudicare vi è Andrea Alemanno di World of Dance Italy. Anna balla Demons, ha una bella espressività e un buon movimento, ma non convince il giudice e non gli arriva. La sfidante si esibisce sulle note di Goreki. Ha bella tecnica e linee, è espressiva, ma dovrebbe essere più fluida. Emanuel vorrebbe Kiara in squadra. Come ballerina gli piace molto.

La sfida di Riccardo la vedremo nel day time di lunedì 12 gennaio. Il cantante ha vinto contro Spinosa cantando Ci vorrebbe il mare. La sfidante ha cantato Devastante di Olly. Il giudice dice che in Riccardo ha sentito qualcosa dentro che gli faceva vibrare tutto.

Prossime sfide: Pierpaolo che viene votato dai compagni e Paola per il ballo. Lorenzo e Valentina, che si offre, per il canto.

Gara canto: la classifica e le esibizioni

Cosa è successo nella prima gara canto sulle cover del 2026 e come si sono posizionati gli allievi della scuola di Maria De Filippi?

Primo posto: Michele che canta Biblical e si accompagna con il violoncello. Doppia standing ovation per lui. Lorella si è detta felicissima e ha sottolineato che ha fatto un enorme salto cambiando da così a cosi in queste settimane. E’ stato ringraziato anche Zerbi perché dopo la sfida voluta da lui e poi annullata, Michele ha fatto un bel clic e ha iniziato a lavorare meglio. Michele ha ringraziato Lorella per aver sempre creduto in lei, anche quando non si è comportato bene o aveva dei dubbi sulla sua identità artistica. La Pettinelli gli dice che il fatto di suonare il violoncello lo rende unico visto oltretutto che tutti suonano la chitarra. Maria ha anticipato che nel suo prossimo pezzo, suonerà!

Secondo posto: Gard canta All by myself con il piano. La Pettinelli gli dice che è un pezzo molto difficile e che è stato bravissimo nelle note basse e poi quando ha aperto la voce è stato pazzesco.

Terzo posto: Plasma canta Personal Jesus. Zerbi gli fa i complimenti sia per le barre che per il ritmo.

Quarto posto: Caterina canta Che freddo fa con le strofe in spagnolo. Rudy le fa i complimenti perché è stata credibile in entrambe le lingue.

Quinto posto: Angie ed Elena. Come voti Angie prende, per la sua esibizione sulle note di I’ll never love again con il piano, 7.5 da Zerbi, 9.5 da Lorella e 5 da Anna. Lorella è felicissima di lei e ama come gioca con la voce e la sua capacità di mettere il suo vissuto ovunque. Angie chiede ad Anna Pettinelli cosa sia cambiato da quando la voleva nella sua squadra e come mai ora non riesca a piacerle. Si apre piccolo dibattito tra Lorella e Anna. Elena canta Raggamuffin.

Terzultimo e Penultimo: Valentina e Opi. Si propone Valentina per andare in sfida. Valentina canta Born with a broken heart. Dopo aver cantato Opi si sente chiedere dalla Pettinelli se il pezzo gli è piaciuto e lui dice che non l’ha soddisfatto appieno, ma lei gli dice che secondo lei lo ha cantato benissimo. A Velantina Zerbi dice che è sempre elegante e che non stra fa mai.

Ultimo: Lorenzo che canta Dieci donne. Lorella dice di essere molto contenta di lui e sottolinea che rispetto alle prove, quando c’è il pubblico gioca molto di più. La Pettinelli ha trovato la sua esibizione un esercizio di stile, non è riuscito a far capire davvero il significato della canzone e doveva metterci più grinta. Lorella controbatte: “Più grinta di così?”

Flavia ottiene la maglia, ma poi viene eliminata durante la gara cover da Anna perché l’esibizione sulle note di Diamonds non la convince per nulla e non ha visto alcun miglioramento. Si apre discussione tra i prof. Zerbi si scaglia contro la Pettineli. A difenderla ci pensa la Cuccarini. Plasma dice che non hanno capito nulla di Flavia ed esce insieme a lei.

La classifica della gara di ballo

Primo posto: Kiara

Secondo posto: Emiliano e Alessio a pari-merito. Alessio balla Sexyback.

Terzo posto: Alex balla un passo a due con Alessia.

Quarto posto: Maria Rosaria balla un passo a due con Mattia

Terzultimo e penultimo posto: Giorgia e Pierpaolo. Giorgia balla un passo a due con Francesco sulle note di Nothing’s real but love. Pieropaolo si esibisce sulle note di Balla balla ballerino.

Ultimo posto: Paola

Dopo la gara arrivano altre brutte notizie. Maria Rosaria è a rischio sostituzione con Maddalena. Si esibiscono entrambe su un assolo dimostrato da Alessia e la Celentano si prende del tempo per decidere. La maestra ha visto, infatti, Maddalena durante la settimana e le è piaciuta molto. Come andrà a finire? Intanto i ragazzi potranno continuare a conoscere la ballerina che è già in casetta con loro.

News, liti e gossip

Nella classe hanno ricambiato i banchi e Maria Rosaria si è spostata al posto di Gard. Quest’ultimo è finito dietro Riccardo.

Veronica Peparini dice a Paola e Giorgia che dopo la puntata vorrebbe parlare con loro. Di cosa potrà trattarsi?

Ad annunciare l’ingresso di Nicolò Filippucci è stato Alessio insieme a Maria De Filippi.

In puntata ci sono stati diversi battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Sponsor

Per Marlù Elena ha vinto una lezione con Alessia e Mattia di latino.

Per l’esperienza Enel viene scelto, da parte dei professori, Alessio.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO costante si consiglia di aggiornare la pagina finché questa scritta rossa non scompare +++