Tutto pronto per la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 11 aprile su Canale 5? Curiosi di sapere gli spoiler? Ecco tutti i dettagli su cosa vedremo in prima serata sull’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto durante la registrazione di oggi, giovedì 9 aprile. Scopriamo insieme eliminati ed esibizioni.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti

Prima ancora di scoprire tutte le anticipazioni su Amici di Maria De Filippi, soffermiamoci su chi saranno gli ospiti della quarta puntata. Oltre ai già noti quattro giudici, ai sei professori e diversi talenti in gara, Maria De Filippi ha convocato, per giocare con Alessandro Cattelan ed intrattenerci, diversi Vip. In soldoni vedremo:

Giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario. Giudice speciale: Cristiano Malgioglio

Ruolo Speciale: Alessandro Cattelan

Ospiti musicali: J-Ax per cantare Italia Starter Pack

Ospiti vari: Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, così come annunciato sugli account social ufficiali nella giornata di martedì scorso.

Ospite comico: Vincenzo Comunale che nel suo monologo, con grande ironia, prende in giro i programmi di Maria De Filippi e sul fatto che chi vuole diventare famoso deve prima passare da lei. Scherza anche su Stefano De Martino che è diventato un famoso conduttore, tanto che condurrà anche Sanremo, e che per diventarlo doveva mettersi con una Sud Americana.

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Le squadre del Serale dopo le eliminazioni delle prime tre puntate

Come sono formate ad oggi le squadre del Serale di Amici 25 dopo le eliminazioni delle prime tre puntate? Nella squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano vi sono: Elena, Riccardo e Caterina per il canto mentre Emiliano e Nicola per il ballo. Nella squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli vi sono: Gard per il canto e Kiara e Alessio per il ballo. Nella squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini vi sono, infine: Angie e Lorenzo per il canto ed Alex per il ballo.

Serale Amici 25: anticipazioni sulla prima manche

Cosa vedremo nella prima manche della quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi? A sfidarsi sono gli Zerbi-Celen contro Emanuel Lo ed Anna Pettinelli. Vincono gli Zerbi-Cele.

guanto di sfida tra Nicola e Alessio voluto dalla Celentano dove i due ballerini affrontano un mix di stili. Vince Nicola. Si apre una discussione sulla possibilità che il guanto non sia equo, ma secondo la maestra non dovrebbero nemmeno porsi questa domanda perché sono presenti in esso tutti gli stili. Mattia Zenzola dimostra la parte di latino del guanto.

Gard vs Caterina canta Whenever Whenever. Vince Gard che canta il suo nuovo inedito

Emiliano vs Kiara. Vince Emiliano

Al ballottaggio vanno: Gard e Alessio. Perde Alessio, che balla I love it con i professionisti, e va a rischio eliminazione.

Seconda manche

Quali sono state le sfide della seconda manche? Si sfidano gli Zerbi-Cele contro Lorella Cuccarini e Veronica Peparini e vincono queste ultime per 2 a 1 e con una sfida annullata per parità.

Elena canta Per Elisa vs Angie che canta Mi sei scoppiato dentro al cuore. Vince Angie.

Angie vs Emiliano. Vince Emiliano. Angie riceve i complimenti di Gigi D’Alessio che si alza in piedi.

Riccardo canta L’uomo che cade vs Alex – Prova annullata per parità. Anna Pettinelli dice che questa volta, con la canzone di 13Pietro, Riccardo gli è finalmente piaciuto. La prima volta in tutto l’anno.

Lorenzo vince contro Caterina.

Al ballottaggio finiscono: Caterina, Emiliano ed Elena. A rischio eliminazione finisce Caterina.

Terza manche

Cosa è accaduto nella terza manche? Si sfidano ancora una volta gli stessi team della seconda manche, ma questa volta vincono gli Zerbi-Cele. Finisce 2 a 1 per loro.

guanto di sfida latino: Alex vs Emiliano. Vince Alex. Emiliano riceve comunque moltissimi complimenti. A dimostrarlo è Mattia.

Nicola vince contro Angie.

Elena canta Mariposa contro Alex. Vince Elena.

Al ballottaggio: Alex e Lorenzo. Quest’ultimo canta Tu vuò fa l’americano accompagnandosi al pianoforte. A rischio eliminazione finisce Alex che balla un passo a due con Mattia.

Il gioco di Alessandro Cattelan

A sfidarsi questa settimana all’interno del gioco denominato Password e condotto da Alessandro Cattelan vi erano: due team. Il primo formato da Amadeus e Orietta Berti che vince la sfida. Il secondo formato da Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon. Questi ultimi perdono e devono sottoporsi alla penitenza.

Nel momento della penitenza Rudy Zerbi chiede se può sbattere un uovo in testa alla Pettinelli e poi lo fa. La Pettinelli, di tutta risposta, gli tira delle uova dietro, ma lo manca.

Ballottaggio ed eliminazione

Chi è finito al ballottaggio e chi è stato eliminato?

Al ballottaggio finale sono finiti: Alessio, Caterina e Alex. In questo ballottaggio Alessio balla sulle note di 90 minuti con Samu Segreto. Alex balla sulle note di Arrogante. Caterina canta Take my breath away.

Chi verrà eliminato? Per scoprirlo, siccome l’annuncio viene dato mentre i ragazzi sono in casetta e non in studio davanti al pubblico, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata sabato 11 aprile 2026 su Canale 5.

News, liti e gossip

All’inizio della seconda manche la maestra Celentano e Zerbi hanno chiesto di mandare una foto di due lupe ricoperta da una pecora con parrucche bionde sullo schermo – contro la Peparini e la Cuccarini

Questa settimana il premio Enel è stato vinto da Alex.

Mattia Zenzola è entrato in studio diverse volte: la prima per dimostrare la parte di latino nel guanto di sfida della prima manche, poi per un passo a tre, nella seconda manche, con Alex e Alessia, poi ha dimostrato il guanto di latino nella terza manche e alla fine ha ballato con Alex al ballottaggio.

Gigi D’Alessio si è alzato in piedi per Angie e ha fatto partire la standing-ovation. Il giudice ha detto ad Elena che sembra proprio una leonessa.

Isobel torna a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici 25, dopo aver lavorato per il game show di Canale 5.