Cosa ci attende nella nuova puntata di Amici di Maria de Filippi secondo le anticipazioni di domenica 24 ottobre 2021? Queen Mary è pronta a calare diversi assi nella manica. Secondo quanto anticipato da Amici News in studio arriveranno i comici Pio e Amedeo, ma anche Alessandra Amoroso. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Si preannuncia una domenica ricca di sfide, colpi di scena e soprattutto eliminazioni. Da un lato arriverà un verdetto che tutti aspettavano da tempo, dall’altro, un nuovo ragazzo dovrà abbandonare l’opportunità di imparare a fare il mestiere dei suoi sogni.

Amici Maria de Filippi, anticipazioni e ospiti: Pio e Amedeo spingono Raimondo e Francesca a bacarsi?

Oltre ad Alessandra Amoroso, che sarà anche ospite nella semifinale di Tu si que vales in onda a fine novembre 2021 in prima serata su Canale 5, nella puntata di domenica di Amici 21 approderanno in studio Pio e Amedeo. Come gli accoglierà il pubblico dopo le ultime polemiche scatenatesi questa estate per il loro intervento nello show di Rai 1 contro Fedez?

Cosa faranno i due comici? A quanto pare Pio e Amedeo prenderanno di mira Raimondo Todaro, neo professore di ballo e la moglie Francesca Tocca, nonché ballerina professionista del talent di Maria De Filippi già da qualche anno. I due spingeranno la coppia a confermare di essere tornata insieme, dopo la crisi degli anni passati. Come? Ebbene Pio e Amedeo faranno morire di invidia Rudy Zerbi spingendo Todaro a baciare la moglie davanti a tutti.

Eliminazioni e nuove sfide ad Amici: arriva Giorgia a giudicare i cantanti

Le anticipazioni di Amici 21 svelano una news clamorosa. Flaza è riuscita a far perdere la pazienza anche a una “mamma chioccia”. Lorella Cuccarini, infatti, arriverà a prendere la sofferta decisione di eliminarla definitivamente dal talent.

Dopo tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane, infatti, oltre ad aver accumulato, pare, nuove ritardi, Flaza, anche spronata dai suoi colleghi, non si è presentata alla prova costume.

Altra eliminazione? Quella di Giacomo. Rudy Zerbi lo ha sostituito con Simone. Era nell’aria già durante il Day Time di questa settimana. Di sicuro non si tratta di una news inaspettata.

Prove invece superate per Tommaso e Rea che hanno affrontato le loro sfide e ne sono usciti vincitori.

Non c’è però stata pace per i cantanti. Se settimana scorsa è stato Ermal Meta a votarli, questa settimana è giunta Giorgia per valutare i loro singoli. Il voto più alto è andato a Albe. L’ultimo in classifica? Tommaso. Settimana prossima dovrà pertanto affrontare una nuova sfida.

