Quali ospiti saranno presenti ad Amici Celebrities sabato 5 ottobre 2019? Nello studio del talent condotto, ancora per una puntata, da Maria De Filippi arriveranno: i The Kolors, Benji e Fede, Giulia Michelini, ma anche molti altri personaggi noti. Quali? Ecco tutte le prime anticipazioni sulla nuova puntata del programma di Canale 5 che, dopo l’appuntamento di sabato, cambierà giorno di messa in onda così come già vi avevamo anticipato.

Amici Celebrities ospiti 5 ottobre 2019: tutti i nomi dei Vip

Il primo ospite di Amici Celebrities è stato annunciato, tramite un quiz sui social, dagli account ufficiali della trasmissione. Da una foto di spalle, con qualche inconfondibile dettaglio, almeno per i fan, in molti hanno subito indovinato di chi si trattasse. Stash non ha così potuto nascondersi. Lui e i The Kolors torneranno, così come hanno già fatto sia Irama che Alessandra Amoroso, sul luogo del delitto, ovvero sul palco che li ha visti trionfare.

Indovinato subito anche il secondo indovinello riguardante il duo composto da Benji e Fede.

Cosa hanno in comune, però, Stash e Benji e Fede? Ebbene entrambi hanno visto uscire da poco una delle loro ultime fatiche. Nella notte è stato rilasciato il brano del gruppo con Gue Pequeno dal titolo Los Angeles. Dopo la hit estiva, invece, il duo più amato dalle giovanissime sta promuovendo in singolo Sale.

Potremo sentire entrambe le canzoni sul palco di Amici Celebrities? Mai dire mai. Non è detto che verso la fine del programma nessuno dei due possa esibirsi con il nuovo brano. Ai Kolors, però, servirebbe l’arrivo di Gue Pequeno che non è previsto fra gli ospiti.

Quali altri ospiti arriveranno in studio? Secondo le prime anticipazioni sono usciti i nomi anche di: Al Bano, Giulia Michelini, Annalisa. Quali ruoli ricopriranno? Chi duetterà con chi? Per rispondere a queste domande bisogna attendere ancora un po news ufficiali.

Molto probabilmente, però, Annalisa sostituirà Alberto come coach della squadra Blu. Il motivo? Ebbene il cantante pare essere impegnato in un concerto a Milano. Almeno così si dice sui social. Se la cosa dovesse trovare conferme ufficiali Al Bano potrebbe essere quindi il quarto giudice dopo Giuseppe Zeno e Luca Argentero.

Amici Celebrities: concorrenti e giudici

A darsi battaglia all’interno delle due squadre saranno ancora: Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu.

Dall’altra parte, per i Bianchi di Giordana: Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia.

A giudicare le prove, come sempre: Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.