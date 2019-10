Tutto pronto per la finale della prima edizione di “Amici Celebrities“, il talent show condotto in staffetta da Michele Hunziker e Maria De Filippi su Canale 5. Ecco le anticipazioni sulla finalissima in onda mercoledì 23 ottobre 2019 e un’anteprima assoluta su uno degli ospiti.

Amici Celebrities la finale su Canale 5: ospite Loredana Bertè

Questa sera, mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 21:20 su Canale 5 andrà in onda la finale di “Amici Celebrities“, la versione vip del seguitissimo ed amatissimo talent show ideato da Maria De Filippi e condotto da Michelle Hunziker.

Per l’occasione ci sarà un ospite di primissimo livello, che SuperGuidaTV vi fornisce in anteprima assoluta. Si tratta di Loredana Bertè, la regina rock della musica italiana che torna ad Amici dopo la brillante presenza come giudice dell’edizione “nip” del programma.

Una presenza che si preannuncia esplosiva e che vedrà la grandissima Loredana condividere il palcoscenico con i quattro finalisti. Non è ancora dato sapere cosa farà la Bertè, ma sicuramente duetterà con i quattro finalisti di Amici Vip.

Oltre alla Bertè sicuramente ci saranno tanti altri ospiti importanti per l’occasione della finalissima, anche se al momento è tutto top secret.

Andrea Pucci alla finale di Amici Celebrity

Ci sarà anche il consueto momento relativo all’intrattenimento e alla risata a cura del comico Andrea Pucci. Di cosa parlerà il noto cabarettista alla finalissima di Amici?

Amici Celebrities, i finalisti

Su dodici concorrenti vip solo quattro sono quelli giunti alla finale. Puntata dopo puntata, i quattro finalisti vip hanno dovuto convincere pubblico e giuria di esperti con impegno, passione, esercizio e dedizione. Un percorso che li ha portati a conquistare una delle quattro maglie d’oro disponibili per accedere alla fase finale del programma. Ecco i quattro finalisti vip della prima edizione di Amici Celebrities: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

Tutti e quattro sono pronti a contendersi la vittoria finale tra prove di canto e ballo, ma solo uno sarà il vincitore. Chi sarà ad alzare il trofeo finale?

Amici Celebrities: come votare i finalisti

A decretare il vincitore della prima edizione di Amici Vip 2019 sarà il pubblico da casa chiamato a votare il proprio finalista preferito tra i quattro arrivati alla finale.

Il pubblico da casa potrà votare inviando un sms al numero 477.000.0 con il codice e/o il nome del finalista preferito. Ricordiamo che il costo dell’sms è di 16 centesimi di Euro a seconda dell’operatore e che ogni telespettatore potrà inviare fino ad un massimo di 5 sms. Tutto il regolamento su come votare i finali di Amici Celebrities è disponibile sul sito internet www.mediasetplay.it/amicicelebrities oppure alla pagina 845 di Mediavideo.

Chi vincerà tra Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese? I pronostici sono tutti a favore del conduttore di Temptation Island, ma ricordiamo che le sorprese sono sempre dietro l’angolo! Per scoprire chi sarà il trionfatore di Amici Celebrities non resta che seguire la finale in onda mercoledì 23 ottobre in prima serata su Canale 5!