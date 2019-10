Dopo “Formidable” in versione “ubriaco”, Emanuele Filiberto di Savoia ascolta i commenti dei giudici di Amici Celebrities. E’, dunque, Maria De Filippi a prendere la parola; la giurata speciale difende il concorrente e commenta così la polemica, scatenata da Platinette e in qualche modo legata alla famiglia d’origine del principe. “Non sono molto d’accordo con ‘Plati’ quando lo condanna per il suo cognome (…). Penso anche che a volte abbia potuto far fatica…” dice la conduttrice, in giuria per una sera. Ecco il video Witty tv e Mediaset tratto dalla semifinale di mercoledì 16 ottobre 2019.